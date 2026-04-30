¿Irán jugará el Mundial 2026? FIFA aclara su postura tras conflictos diplomáticos

Gianni Infantino cerró una de las dudas políticas más sensibles rumbo al Mundial 2026: Irán sí disputará la Copa del Mundo. Durante el Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver, Canadá, el presidente del organismo confirmó que la selección iraní mantendrá su lugar en el torneo, pese a las tensiones diplomáticas recientes y a los problemas migratorios que enfrentaron dirigentes de su federación para ingresar al país anfitrión del evento. El pronunciamiento llegó después de varios días de incertidumbre, luego de que representantes de la Federación de Futbol de Irán, incluido su presidente Mehdi Taj, no pudieran asistir al Congreso de la FIFA tras ser rechazados por autoridades canadienses. De acuerdo con reportes internacionales, el caso estuvo relacionado con temas migratorios y señalamientos sobre presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada organización terrorista por Canadá.

Ante ese contexto, Infantino fue directo y aseguró que Irán estará en la Copa del Mundo 2026, además de recalcar que también jugará en Estados Unidos, como marca el calendario oficial. La postura de la FIFA descarta, por ahora, la posibilidad de mover los partidos de la selección asiática a otra sede, una alternativa que había sido considerada en medio de la tensión política y diplomática. El mensaje del dirigente tuvo un tono institucional y apeló al papel del futbol como herramienta de unión. Infantino sostuvo que la FIFA debe mantener el torneo bajo su programación original y evitar que los conflictos políticos alteren la participación deportiva de una selección que obtuvo su boleto en la cancha. Irán forma parte de las selecciones clasificadas al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La confirmación también tiene impacto directo en la organización del torneo, ya que el caso iraní se había convertido en uno de los temas más delicados para la FIFA de cara a una Copa del Mundo que por primera vez contará con 48 selecciones y tres países anfitriones. El organismo mantiene su postura de que las selecciones clasificadas deberán competir en las sedes asignadas, salvo cambios estrictamente operativos. Con esta decisión, Irán continuará su preparación mundialista sin perder su plaza, mientras la FIFA deberá atender los pendientes logísticos y migratorios relacionados con jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. El caso seguirá bajo observación por el contexto político internacional, pero en lo deportivo, Infantino dejó clara la postura oficial: Irán jugará el Mundial 2026 y lo hará conforme al calendario establecido.

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