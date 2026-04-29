Tensión previo al Mundial 2026: Irán queda fuera del Congreso FIFA en Vancouver tras veto de Canadá

A pocas semanas del arranque del Mundial 2026, la FIFA enfrenta un nuevo episodio de tensión política y diplomática. La delegación de Irán no asistirá al 76.º Congreso de la FIFA en Vancouver, luego de que autoridades migratorias de Canadá le negaran el acceso al país a varios dirigentes iraníes, entre ellos Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán. De acuerdo con reportes, Taj viajó junto con Hedayat Mombeini, secretario general de la federación, y Hamed Momeni, directivo adjunto, para participar en el Congreso que se celebrará este jueves en Vancouver. Sin embargo, al llegar al Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, la delegación fue detenida por personal de inmigración y posteriormente regresó a Irán en el siguiente vuelo disponible.

La agencia iraní Tasnim aseguró que los dirigentes contaban con visas válidas, pero decidieron no continuar el viaje por el “comportamiento inapropiado” de los funcionarios migratorios canadienses. La versión canadiense, en cambio, apunta a una revocación de permisos. Anita Anand, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, reconoció que su entendimiento era que se había retirado el permiso de entrada, aunque calificó el hecho como “involuntario”. El caso se volvió más sensible porque medios como Iran International señalaron que Taj tendría vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, organismo considerado entidad terrorista por Canadá. Ese señalamiento habría influido en la decisión migratoria, aunque la FIFA no ha emitido hasta ahora una postura pública detallada sobre el incidente.

El Congreso de la FIFA llega en un momento clave para el organismo, pues se realizará en Vancouver, una de las sedes del Mundial 2026, y reunirá a representantes de las 211 federaciones miembro. La propia FIFA confirmó que el encuentro se celebrará el 30 de abril en Canadá, país que alberga este evento por segunda ocasión en su historia. La ausencia de Irán aumenta la presión alrededor de la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. La selección iraní está clasificada al torneo, pero su participación ya había generado dudas por temas de visado, restricciones de viaje y tensiones diplomáticas. Incluso, reportes recientes señalan que las autoridades estadounidenses permitirán la participación de futbolistas iraníes, pero no el ingreso de personas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.

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