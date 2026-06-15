Irán suma su primer punto tras empatar con Nueva Zelanda en la Copa del Mundo 2026

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Fútbol Internacional
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    Irán suma su primer punto tras empatar con Nueva Zelanda en la Copa del Mundo 2026
    Mohammad Mohebi celebró el gol que permitió a Irán rescatar el empate ante Nueva Zelanda en Los Ángeles. FOTO: AP

Elijah Just marcó un doblete para los oceánicos, mientras que Ramin Rezaeian participó en los dos goles del conjunto asiático

La capacidad de reacción de Irán quedó reflejada en su presentación dentro del Mundial 2026. El conjunto asiático vino dos veces de atrás en el marcador para rescatar un empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles, en un encuentro correspondiente al debut de ambas selecciones que mantuvo el ritmo de principio a fin.

La escuadra iraní inició con intensidad, presionando la salida de los oceánicos y buscando instalarse en campo rival desde los primeros minutos. Sin embargo, fue Nueva Zelanda quien encontró el primer golpe del partido.

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Apenas al minuto 7, Chris Wood controló con el pecho un despeje largo en tres cuartos de cancha y combinó con Sarpreet Singh. Tras la devolución, el delantero volvió a participar en la jugada y un rebote terminó favoreciendo a Elijah Just, quien definió dentro del área para colocar el 1-0.

El tanto abrió un partido de constantes transiciones y oportunidades en ambos extremos. Irán respondió con posesión y llegadas, acercándose al empate al minuto 28 cuando Mehdi Taremi sacó un disparo desde fuera del área que se estrelló en el poste derecho.

La insistencia iraní encontró recompensa cuatro minutos después. Shahriar Moghanlou recibió de espaldas dentro del área, giró para rematar y su intento fue bloqueado por un defensor. El balón quedó suelto en el área chica y Ramin Rezaeian apareció para empujar el esférico y firmar el 1-1 al minuto 32.

Antes del descanso, los asiáticos estuvieron cerca de completar la remontada. Ali Nemati conectó un remate de cabeza tras un tiro libre y mandó el balón a las redes, pero la acción fue invalidada por fuera de lugar. La decisión fue señalada por el asistente mexicano Alberto Morín y confirmó que el marcador permaneciera igualado al término de la primera mitad.

Nueva Zelanda retomó la iniciativa al regresar del vestidor. Al minuto 55, Elijah Just encabezó un veloz contragolpe y se apoyó nuevamente en Wood. El delantero devolvió de primera intención y dejó al mediocampista en posición de definir para conseguir su segundo gol de la noche y devolver la ventaja a los representantes de Oceanía.

La respuesta iraní no tardó demasiado. Al 64’, Rezaeian volvió a convertirse en protagonista, esta vez por la banda derecha. El lateral envió un centro preciso al corazón del área donde Mohammad Mohebi se anticipó a la marca y conectó un cabezazo colocado junto al poste para decretar el 2-2 definitivo.

Con el empate, ambas selecciones sumaron su primer punto en el torneo y dejaron buenas sensaciones en un partido que ofreció alternativas ofensivas, cambios constantes de dominio y cuatro anotaciones en el arranque de su camino mundialista.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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