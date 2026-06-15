Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita en su debut del Mundial 2026

Uruguay tuvo que remar contracorriente en su debut dentro de la Copa del Mundo 2026. La selección dirigida por Marcelo Bielsa rescató un empate 1-1 frente a Arabia Saudita en un encuentro correspondiente al Grupo H, disputado en Miami, resultado que dejó sensaciones encontradas para los sudamericanos. El partido comenzó con un ritmo pausado y con pocas ocasiones claras de gol. Ambos equipos mostraron orden en la mitad de la cancha y evitaron conceder espacios, lo que dificultó la generación de oportunidades durante buena parte del primer tiempo.

Uruguay intentó asumir la iniciativa con mayor posesión del balón, aunque encontró dificultades para trasladar ese dominio territorial al área rival. Los avances por las bandas y los intentos de asociación en ofensiva rara vez lograron inquietar al guardameta Mohammed Al-Owais.

Cuando parecía que el empate sin goles acompañaría a ambos equipos al descanso, Arabia Saudita encontró una oportunidad que no desaprovechó. Al minuto 41, un tiro de esquina provocó una serie de rebotes dentro del área uruguaya. Tras una intervención del portero Fernando Muslera, el balón quedó a merced de Hassan Al-Amri, quien empujó la pelota al fondo de la portería para colocar el 1-0. La anotación obligó a Bielsa a replantear el encuentro para la segunda mitad. El técnico argentino movió sus piezas desde el banquillo en busca de una reacción inmediata y dio ingreso a futbolistas con mayor proyección ofensiva. La respuesta uruguaya no tardó en llegar. Apenas iniciada la parte complementaria, una aproximación de Federico Viñas estuvo cerca de convertirse en el empate, pero la intervención del arquero saudí mantuvo la ventaja asiática. Minutos más tarde, un disparo que se estrelló en el poste volvió a frustrar las aspiraciones de los sudamericanos. Con el paso de los minutos, la presión aumentó para Uruguay, que veía cómo el tiempo avanzaba sin encontrar el gol de la igualdad. Sin embargo, la insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 80. Federico Viñas ganó por alto dentro del área y obligó a una atajada de Al-Owais; en el rebote apareció Maximiliano Araujo para definir de zurda y colocar el 1-1.

En la recta final, Bielsa recurrió a más variantes y envió al terreno de juego a Brian Rodríguez, jugador del América, y a Rodrigo Aguirre, delantero de Tigres. Ambos intentaron aportar frescura al ataque, aunque Arabia Saudita logró resistir los últimos intentos charrúas. El empate deja a Uruguay con la obligación de sumar una victoria en sus próximos compromisos para fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, mientras que Arabia Saudita se marcha con un resultado que le permite mantenerse en la pelea dentro de un grupo que promete mantenerse abierto hasta la última jornada.

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