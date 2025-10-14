Ed Sheeran aparecerá en la camiseta del Barcelona para el Clásico ante el Real Madrid

El FC Barcelona y Spotify confirmaron que el logo del nuevo álbum de Ed Sheeran, Play, sustituirá al patrocinio habitual en la camiseta azulgrana durante el Clásico

El FC Barcelona volverá a unir el mundo del fútbol y la música en el próximo Clásico ante el Real Madrid, al anunciar una colaboración especial con Ed Sheeran, uno de los artistas más escuchados del planeta.

Durante el esperado duelo del 26 de octubre, el equipo azulgrana lucirá el logo del más reciente álbum del británico, Play, en lugar del tradicional emblema de Spotify, su patrocinador principal.

Esta será la séptima vez que el Barça modifica su camiseta con el logotipo de un artista como parte de la alianza con la plataforma de streaming.

En ediciones anteriores, figuras como Drake, Rosalía, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones y Travis Scott ya habían tenido presencia en este icónico partido.

UNA COLABORACIÓN CON SELLO POP

La camiseta especial con el logotipo de Play debutará primero con el equipo femenino del Barcelona, que la usará en su encuentro ante el Granada el 19 de octubre, y después con el conjunto masculino en el Clásico del Santiago Bernabéu.

Ed Sheeran se convierte así en el primer solista masculino del pop en protagonizar una camiseta del Barça dentro de esta serie de colaboraciones musicales.

El propio cantante expresó su entusiasmo por el proyecto, asegurando que unir sus dos pasiones —la música y el fútbol— en un evento tan importante “es un honor enorme”.

EDICIÓN LIMITADA Y COLECCIONABLE

Como parte de la iniciativa, el club lanzará una colección cápsula exclusiva, que incluirá versiones de la camiseta con y sin firma del artista.

Se pondrán a la venta 11 camisetas firmadas por Ed Sheeran, con un precio aproximado de 2 999 euros, mientras que las versiones estándar estarán disponibles en las tiendas oficiales del club y en Nike.

Además, la edición especial estará disponible de forma digital en el videojuego eFootball a partir del 23 de octubre, marcando la primera vez que la camiseta del Clásico se integra oficialmente al universo virtual antes del partido.

MÚSICA Y FÚTBOL, UNA ALIANZA QUE SIGUE CRECIENDO

La asociación entre Spotify y el Barcelona ha transformado la manera en que el club conecta con los aficionados, integrando experiencias musicales en momentos deportivos clave.

Jugadores como Robert Lewandowski reconocieron que las canciones de Sheeran son parte habitual del vestuario culé, por lo que la colaboración “representa perfectamente el espíritu del equipo”.

Con esta acción, el Barça reafirma su apuesta por el entretenimiento global, combinando la pasión del fútbol con la influencia cultural de la música pop, mientras los aficionados esperan otro capítulo memorable del Clásico.

