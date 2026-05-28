Lionel Messi lidera convocatoria de Argentina para el Mundial 2026

La selección de Argentina ya tiene definida su lista de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que el entrenador Lionel Scaloni diera a conocer la convocatoria oficial rumbo al torneo que se disputará del 16 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El anuncio incluye la presencia de Lionel Messi, quien afrontará lo que podría ser su última participación mundialista. El capitán llega con la intención de mantener el título obtenido en Qatar 2022 y con una trayectoria reciente en la que suma 116 goles y 61 asistencias en 198 partidos con la selección. Actualmente juega en Inter Miami CF, donde recientemente sufrió una molestia muscular en un encuentro de liga, aunque el cuerpo técnico confía en que no le impedirá llegar en condiciones al inicio de la preparación.

La presentación de la lista se realizó mediante un video difundido por la federación, en el que Scaloni aparece entregando un sobre con los nombres de los convocados. El material fue mostrado en manos de aficionados, acompañado por imágenes históricas de la selección en distintas Copas del Mundo, hasta revelar finalmente a los 26 elegidos.

El equipo argentino iniciará su concentración en el predio de Ezeiza a partir del lunes previo al torneo. Como parte de su preparación, disputará dos partidos amistosos en Estados Unidos: el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 de junio frente a Islandia en Alabama. La nómina combina futbolistas que fueron campeones en 2022 con jugadores jóvenes que vivirán su primera experiencia mundialista. Entre las ausencias más relevantes figuran Marcos Acuña, Franco Mastantuono y Emiliano Buendía, quienes quedaron fuera del recorte final. Para cubrir algunas posiciones, Scaloni optó por Facundo Medina y Valentín Barco, quienes aportarán variantes en defensa y mediocampo. La base del plantel campeón en Qatar se mantiene en varias líneas, especialmente en la portería con Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli, además de la presencia de defensores como Nicolás Otamendi, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo continúan figuras como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que en ataque se repiten nombres como Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará el inicio de una nueva defensa del título para Argentina, que integrará su grupo con partidos ante Argelia, Austria y Jordania en distintas sedes de Estados Unidos, con el objetivo de avanzar nuevamente a las fases finales del torneo.

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