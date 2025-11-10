Lionel Messi regresa al Camp Nou y emociona a la afición del Barcelona
Cuatro años después de su salida del Barcelona, el argentino reavivó la nostalgia entre los aficionados y abrió la posibilidad de un futuro homenaje en el estadio, actualmente en remodelación
Lionel Messi volvió a caminar por el Camp Nou más de cuatro años después de su salida del FC Barcelona, generando una oleada de reacciones entre los aficionados. El actual jugador del Inter Miami compartió en sus redes sociales un mensaje acompañado de imágenes y un video en los que se le observa recorriendo el estadio donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional.
La publicación fue compartida el lunes 10 de noviembre de 2025 en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, el argentino escribió: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”. En menos de cuatro horas, el post alcanzó más de nueve millones de ‘me gusta’, reflejando el impacto y la conexión que aún mantiene con la afición azulgrana.
El regreso del rosarino al estadio llega después de su salida en agosto de 2021, cuando no pudo renovar su contrato por los problemas financieros del club. Aquella despedida, marcada por la pandemia, se realizó sin público, lo que dejó pendiente un adiós que tanto el jugador como la directiva del Barcelona han manifestado querer concretar en el futuro.
Durante su etapa en el equipo catalán, Lionel Messi disputó 17 temporadas con el primer equipo, entre 2004 y 2021. En ese periodo conquistó 35 títulos oficiales, incluidos 10 campeonatos de Liga, cuatro Champions League, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes y varias Supercopas nacionales e internacionales. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico del club con 672 anotaciones.
El mensaje de Messi coincidió con declaraciones recientes del presidente Joan Laporta, quien expresó su intención de rendirle un homenaje oficial una vez que el nuevo Camp Nou esté completamente remodelado. El estadio, que contará con capacidad para 105 mil espectadores, podría ser el escenario del tributo que la institución y los seguidores esperan desde hace años. “Siempre bienvenido a tu casa, Leo”, publicó el club tras la visita del argentino.
Las obras de modernización del recinto comenzaron en 2023 y en los últimos días se ha permitido nuevamente el acceso al público para actividades puntuales, como entrenamientos del primer equipo. La visita de Messi se dio mientras el futbolista se encuentra concentrado con la selección de Argentina en Alicante, previo a su compromiso internacional frente a Angola. Aunque su paso por Barcelona fue breve, bastó para reavivar la expectativa de un reencuentro formal con el club que marcó su carrera.