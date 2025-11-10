Lionel Messi regresa al Camp Nou y emociona a la afición del Barcelona

Lionel Messi volvió a caminar por el Camp Nou más de cuatro años después de su salida del FC Barcelona, generando una oleada de reacciones entre los aficionados. El actual jugador del Inter Miami compartió en sus redes sociales un mensaje acompañado de imágenes y un video en los que se le observa recorriendo el estadio donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional.

La publicación fue compartida el lunes 10 de noviembre de 2025 en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, el argentino escribió: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”. En menos de cuatro horas, el post alcanzó más de nueve millones de ‘me gusta’, reflejando el impacto y la conexión que aún mantiene con la afición azulgrana.

El regreso del rosarino al estadio llega después de su salida en agosto de 2021, cuando no pudo renovar su contrato por los problemas financieros del club. Aquella despedida, marcada por la pandemia, se realizó sin público, lo que dejó pendiente un adiós que tanto el jugador como la directiva del Barcelona han manifestado querer concretar en el futuro.