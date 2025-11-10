Derrota de México 3-1 con Suiza complica su pase a los Dieciseisavos del Mundial Sub-17

Fútbol
/ 10 noviembre 2025
    Derrota de México 3-1 con Suiza complica su pase a los Dieciseisavos del Mundial Sub-17
    Aldo de Nigris descontó para el Tri Sub-17 con un remate de cabeza al minuto 56, pero no fue suficiente para revertir el marcador. FOTO: MEXPSORT

Con solo tres puntos, el Tri quedó en tercer lugar del Grupo F y deberá esperar los resultados de otros sectores para saber si avanza como uno de los mejores terceros

La Selección Mexicana Sub-17 cayó 3-1 frente a Suiza en el cierre de la fase de grupos del Mundial de la categoría en Qatar 2025, resultado que deja al equipo dirigido por Raúl Chabrand dependiendo de otros resultados para avanzar a los Dieciseisavos de Final como uno de los ocho mejores terceros lugares.

El Tri sumó tres puntos en el Grupo F, cifra que le permitió quedarse en el tercer puesto gracias a la derrota de Costa de Marfil ante Corea del Sur, que finalizó en la segunda posición. Suiza, con siete unidades, aseguró el liderato del grupo.

El encuentro comenzó con tensión para el conjunto mexicano. Un error en la salida de la defensa provocó que el arquero Santiago López tuviera contacto con un delantero rival dentro del área, lo que derivó en un penal para los europeos. Sin embargo, Nico Lazri desperdició la oportunidad al estrellar su disparo en el poste al minuto 10.

El aviso no frenó a los suizos, que rápidamente encontraron el camino al gol. Al minuto 17, Koloto desbordó por la banda izquierda y envió un servicio que terminó en los pies de Mladen Mijajlovic, quien remató desde los linderos del área para poner el 1-0. Apenas dos minutos después, un centro de Jill Stiel provocó el segundo tanto tras un desafortunado autogol de Félix Contreras, que con una barrida desvió el balón hacia su propia portería.

En el segundo tiempo, México intentó reaccionar. El ingreso de Aldo de Nigris dio un nuevo impulso al ataque, y al minuto 56 logró el descuento con un remate de cabeza tras centro de Ian Olvera. Pero la respuesta suiza fue inmediata: un minuto más tarde, Nevio Scherrer asistió a Mijajlovic, quien cerró la pinza para marcar el 3-1 definitivo.

En los minutos finales, Suiza se quedó con un jugador menos y sin portero, luego de que Pizarro saliera lesionado y Scherrer ocupara su lugar bajo los tres postes. A pesar de la ventaja numérica, México no logró capitalizar la oportunidad. Un solo disparo exigió al improvisado arquero, que resolvió con una atajada oportuna.

El encuentro concluyó con frustración para los mexicanos, que reclamaron un posible penal sobre Jorge Sánchez, desestimado tras la revisión del VAR. El silbatazo final dejó al equipo con incertidumbre sobre su futuro en el torneo, a la espera de los resultados de otros grupos para conocer si continuará en la competencia.

Temas


resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Doha

Organizaciones


FIFA
Selección Mexicana De Futbol

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

