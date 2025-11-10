Derrota de México 3-1 con Suiza complica su pase a los Dieciseisavos del Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 cayó 3-1 frente a Suiza en el cierre de la fase de grupos del Mundial de la categoría en Qatar 2025, resultado que deja al equipo dirigido por Raúl Chabrand dependiendo de otros resultados para avanzar a los Dieciseisavos de Final como uno de los ocho mejores terceros lugares.

El Tri sumó tres puntos en el Grupo F, cifra que le permitió quedarse en el tercer puesto gracias a la derrota de Costa de Marfil ante Corea del Sur, que finalizó en la segunda posición. Suiza, con siete unidades, aseguró el liderato del grupo.

TE PUEDE INTERESAR: Pronóstico Packers vs Eagles: ¿podrán los de Filadelfia mantener su dominio?

El encuentro comenzó con tensión para el conjunto mexicano. Un error en la salida de la defensa provocó que el arquero Santiago López tuviera contacto con un delantero rival dentro del área, lo que derivó en un penal para los europeos. Sin embargo, Nico Lazri desperdició la oportunidad al estrellar su disparo en el poste al minuto 10.