Los Guerreros del Desierto regresan al Mundial: Argelia asegura su boleto a 2026

La lista de selecciones clasificadas al Mundial de 2026 continúa creciendo, y este miércoles Argelia aseguró su lugar tras derrotar 3-0 a Somalia en un encuentro correspondiente a las eliminatorias africanas. El partido se disputó en el estadio Miloud Hadefi de la ciudad de Orán, en territorio argelino, aunque oficialmente Somalia figuró como local.

El equipo dirigido por el bosnio Vladimir Petković llegaba como líder del grupo G y necesitaba una victoria para confirmar su boleto a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El atacante del Wolfsburgo, Mohamed El Amine Amoura, marcó dos de los tres tantos del encuentro, mientras que el capitán Riyad Mahrez, jugador del Al Ahly de Arabia Saudita, completó la cuenta y participó con dos asistencias.

TE PUEDE INTERESAR: Real Oviedo despide a Veljko Paunović: Grupo Pachuca toma decisión tras mal inicio en LaLiga

Con este triunfo, Argelia alcanzó los 22 puntos y se mantuvo en lo más alto del grupo, con cuatro de ventaja sobre Uganda, que venció 1-0 a Botsuana como visitante. En la última fecha, programada para el próximo 14 de octubre, ambos equipos se enfrentarán nuevamente, aunque el resultado no modificará la clasificación directa de los argelinos.