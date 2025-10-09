Los Guerreros del Desierto regresan al Mundial: Argelia asegura su boleto a 2026

Fútbol Internacional
/ 9 octubre 2025
    Los Guerreros del Desierto regresan al Mundial: Argelia asegura su boleto a 2026
    Con goles de Mohamed El Amine Amoura y Riyad Mahrez, la selección de Argelia logró su clasificación al Mundial de 2026, donde volverá a participar después de doce años. FOTO: XALGERIA FC

Los dirigidos por Vladimir Petković se suman a Marruecos, Túnez y Egipto como los representantes africanos ya confirmados

La lista de selecciones clasificadas al Mundial de 2026 continúa creciendo, y este miércoles Argelia aseguró su lugar tras derrotar 3-0 a Somalia en un encuentro correspondiente a las eliminatorias africanas. El partido se disputó en el estadio Miloud Hadefi de la ciudad de Orán, en territorio argelino, aunque oficialmente Somalia figuró como local.

El equipo dirigido por el bosnio Vladimir Petković llegaba como líder del grupo G y necesitaba una victoria para confirmar su boleto a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El atacante del Wolfsburgo, Mohamed El Amine Amoura, marcó dos de los tres tantos del encuentro, mientras que el capitán Riyad Mahrez, jugador del Al Ahly de Arabia Saudita, completó la cuenta y participó con dos asistencias.

Con este triunfo, Argelia alcanzó los 22 puntos y se mantuvo en lo más alto del grupo, con cuatro de ventaja sobre Uganda, que venció 1-0 a Botsuana como visitante. En la última fecha, programada para el próximo 14 de octubre, ambos equipos se enfrentarán nuevamente, aunque el resultado no modificará la clasificación directa de los argelinos.

De esta forma, Argelia disputará su quinto Mundial y regresará a la máxima cita del fútbol después de doce años. Su última participación fue en Brasil 2014, donde alcanzó los octavos de final y fue eliminada por Alemania, que posteriormente se consagró campeona. Sus otras apariciones fueron en España 1982, México 1986 y Sudáfrica 2010.

Con su clasificación, los llamados Guerreros del Desierto se unen a Marruecos, Túnez y Egipto como los cuatro representantes africanos confirmados por la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Hasta el momento, ya se conocen 20 de las 48 selecciones que estarán en el Mundial 2026. Además de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, figuran entre los clasificados Argentina, Brasil, Japón, Australia, Corea del Sur, Irán, Uruguay, Colombia, Paraguay, Ecuador, Uzbekistán, Jordania, Nueva Zelanda y los cuatro africanos mencionados.

Temas


Futbol
resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Argelia

Organizaciones


FIFA

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

