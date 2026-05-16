Manchester City vence al Chelsea y conquista la FA Cup 2026

El único gol del encuentro llegó al minuto 70 por conducto de Antoine Semenyo, quien definió con un toque de taco dentro del área tras una jugada colectiva iniciada por Rayan Cherki y Erling Haaland. La anotación terminó por inclinar una final cerrada, marcada por la posesión del City y la resistencia defensiva del conjunto londinense.

El Manchester City volvió a cerrar una temporada con un título. El conjunto dirigido por Josep Guardiola derrotó 1-0 al Chelsea en la final de la FA Cup disputada en el estadio de Wembley Stadium y sumó así su octavo campeonato en el torneo más antiguo del futbol inglés.

La final reunió a dos equipos con realidades distintas durante la campaña. El City llegó con la posibilidad de completar el doblete de copas domésticas luego de conquistar semanas atrás la EFL Cup. Del otro lado, el Chelsea buscaba rescatar una temporada irregular y mantener opciones de cerrar el año con un campeonato.

Durante la primera mitad, el equipo de Guardiola monopolizó la pelota, aunque tuvo dificultades para generar espacios ante un Chelsea replegado y ordenado en defensa. El cuadro dirigido de manera interina por Calum McFarlane apostó por cerrar líneas y esperar oportunidades al contragolpe.

Las opciones claras tardaron en aparecer. Cerca de la media hora, Haaland consiguió enviar el balón al fondo de la portería, pero la acción fue invalidada por fuera de lugar. Después de esa jugada, el Chelsea adelantó algunos metros y logró equilibrar el trámite por momentos, aunque sin exigir demasiado al arquero James Trafford.

El partido cambió de ritmo en el segundo tiempo. Ambos equipos comenzaron a jugar con mayor verticalidad y dejaron espacios en defensa. Semenyo avisó primero con un remate de cabeza que pasó por encima del travesaño, antes de convertirse en el protagonista de la tarde.

La jugada del gol nació tras una recuperación en medio campo. Cherki filtró un pase dentro del área hacia Haaland y el delantero noruego, rodeado de marcas, dejó correr el balón para la llegada de Semenyo. El atacante africano resolvió de taco ante la salida de Robert Sánchez y desató el festejo de los aficionados celestes en Wembley.

Chelsea intentó reaccionar en los minutos finales. Enzo Fernández tuvo una de las aproximaciones más claras con un disparo que se fue por encima del arco, mientras Trafford intervino en un par de centros peligrosos para conservar la ventaja.