Manchester City vence al Chelsea y conquista la FA Cup 2026

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    Manchester City vence al Chelsea y conquista la FA Cup 2026
    Antoine Semenyo marcó el único gol de la final y le dio al Manchester City un nuevo título en Inglaterra. FOTO: AP

Con un gol de Antoine Semenyo en la segunda mitad, el Manchester City derrotó 1-0 al Chelsea en la final de la FA Cup disputada en Wembley Stadium y conquistó su octavo título en la competencia

El Manchester City volvió a cerrar una temporada con un título. El conjunto dirigido por Josep Guardiola derrotó 1-0 al Chelsea en la final de la FA Cup disputada en el estadio de Wembley Stadium y sumó así su octavo campeonato en el torneo más antiguo del futbol inglés.

El único gol del encuentro llegó al minuto 70 por conducto de Antoine Semenyo, quien definió con un toque de taco dentro del área tras una jugada colectiva iniciada por Rayan Cherki y Erling Haaland. La anotación terminó por inclinar una final cerrada, marcada por la posesión del City y la resistencia defensiva del conjunto londinense.

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La final reunió a dos equipos con realidades distintas durante la campaña. El City llegó con la posibilidad de completar el doblete de copas domésticas luego de conquistar semanas atrás la EFL Cup. Del otro lado, el Chelsea buscaba rescatar una temporada irregular y mantener opciones de cerrar el año con un campeonato.

Durante la primera mitad, el equipo de Guardiola monopolizó la pelota, aunque tuvo dificultades para generar espacios ante un Chelsea replegado y ordenado en defensa. El cuadro dirigido de manera interina por Calum McFarlane apostó por cerrar líneas y esperar oportunidades al contragolpe.

Las opciones claras tardaron en aparecer. Cerca de la media hora, Haaland consiguió enviar el balón al fondo de la portería, pero la acción fue invalidada por fuera de lugar. Después de esa jugada, el Chelsea adelantó algunos metros y logró equilibrar el trámite por momentos, aunque sin exigir demasiado al arquero James Trafford.

El partido cambió de ritmo en el segundo tiempo. Ambos equipos comenzaron a jugar con mayor verticalidad y dejaron espacios en defensa. Semenyo avisó primero con un remate de cabeza que pasó por encima del travesaño, antes de convertirse en el protagonista de la tarde.

La jugada del gol nació tras una recuperación en medio campo. Cherki filtró un pase dentro del área hacia Haaland y el delantero noruego, rodeado de marcas, dejó correr el balón para la llegada de Semenyo. El atacante africano resolvió de taco ante la salida de Robert Sánchez y desató el festejo de los aficionados celestes en Wembley.

Chelsea intentó reaccionar en los minutos finales. Enzo Fernández tuvo una de las aproximaciones más claras con un disparo que se fue por encima del arco, mientras Trafford intervino en un par de centros peligrosos para conservar la ventaja.

Con el triunfo, el Manchester City alcanzó ocho títulos de FA Cup, misma cifra que Chelsea, Liverpool y Tottenham Hotspur. Además, el club consiguió su segundo trofeo de la temporada y mantiene vivas sus aspiraciones de pelear hasta el final por la Premier League, aunque depende de un tropiezo del Arsenal para aspirar al campeonato.

Para el Chelsea, la derrota representa el cierre de su última oportunidad de levantar un título este año. El club todavía deberá disputar dos jornadas de liga en busca de acercarse a puestos europeos antes de iniciar una nueva reestructuración deportiva en verano.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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