Manchester City vs Real Madrid: Horario, dónde ver y el regreso de Mbappé y Bellingham en Champions

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 16 marzo 2026
    Manchester City vs Real Madrid: Horario, dónde ver y el regreso de Mbappé y Bellingham en Champions
    Kylian Mbappé y Jude Bellingham apuntan a reaparecer con el Real Madrid en la vuelta de octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, duelo que se jugará este martes 17 de marzo de 2026 en el Etihad Stadium. FOTO: AP

Los Citizens reciben a los Merengues este martes 17 en el Etihad Stadium, en la Vuelta de los Octavos de final de la Champions League 2026; Madrid llega con ventaja de 3-0

El duelo entre Manchester City y Real Madrid vuelve a robarse los reflectores en Europa. Este martes 17 de marzo se disputa la Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League 2025-26, una serie que dejó muy bien parado al conjunto español tras imponerse 3-0 en la Ida.

Ahora, el equipo inglés está obligado a remontar en casa para seguir con vida en el torneo continental.

La gran noticia para el Real Madrid es que Kylian Mbappé y Jude Bellingham regresaron a la convocatoria para este compromiso.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué murió Pablo Jurado? Fallece exjugador del Toluca a los 22 años; luto en la Liga MX

De acuerdo con reportes publicados este lunes, ambos fueron incluidos en la lista para viajar a Mánchester, luego de superar los problemas físicos que los marginaron en fechas recientes. Su posible vuelta fortalece a un plantel que buscará sentenciar la eliminatoria en territorio inglés.

Aun así, la previa mantiene cierto margen de cautela. UEFA reportó este lunes a Mbappé como duda por la rodilla y a Bellingham todavía entre las ausencias en su apartado de bajas probables, aunque las informaciones más recientes desde España apuntan a que ambos sí están disponibles para el viaje y pueden entrar en la ecuación del partido.

Del lado del City, el panorama es claro: necesita una noche perfecta para darle la vuelta a una serie que se le complicó en el Santiago Bernabéu.

El antecedente inmediato favorece al Madrid no solo por el marcador global, sino porque el ganador de esta llave avanzará a unos cuartos de final en los que se mediría al vencedor de Atalanta vs Bayern Múnich.

Horario y transmisión en México del Manchester City vs Real Madrid

El partido se juega este martes 17 de marzo de 2026 en el Etihad Stadium. De acuerdo con el calendario oficial de UEFA, el silbatazo inicial será a las 2 de la tarde y se transmitirá por HBO Max.

Resto de la jornada de este martes en la Champions League

Además del choque entre Manchester City y Real Madrid, la cartelera del martes incluye otros tres compromisos de Vuelta en los Octavos de Final:

Sporting CP vs Bodø/Glimt — 11:45 de la mañana

Arsenal vs Leverkusen; Chelsea vs Paris Saint-Germain y Manchester City vs Real Madrid — 2 de la tarde.

Con el regreso de Mbappé y Bellingham, la eliminatoria suma todavía más expectativa. El Real Madrid tiene medio boleto en la mano tras el 3-0 de la Ida, pero enfrente estará un Manchester City que, empujado por su afición, intentará firmar otra noche épica de Champions.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


UEFA Champions League
Futbol internacional
previa

Localizaciones


Manchester

Personajes


Kylian Mbappe

Organizaciones


Real Madrid
Manchester City
UEFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
Continúa el pago del bimestre marzo-abril de las Pensiones del Bienestar; del 17 al 20 de marzo cobran beneficiarios con apellidos de la M a la R

Pensión Bienestar marzo 2026: quién recibe pago de 6 mil 400 pesos del 16 al 20 de marzo

Logro. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio resultó la vencedora de las categorías principales.

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
Señalan que las herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral.

TEPJF impulsa mediación y conciliación para contener disputas políticas

Desde 2020, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), se hizo presente en la frontera que comparten Chiapas y Guatemala.

El control del CJNG en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala