Manchester City vs Real Madrid: Horario, dónde ver y el regreso de Mbappé y Bellingham en Champions

De acuerdo con reportes publicados este lunes, ambos fueron incluidos en la lista para viajar a Mánchester, luego de superar los problemas físicos que los marginaron en fechas recientes. Su posible vuelta fortalece a un plantel que buscará sentenciar la eliminatoria en territorio inglés. Aun así, la previa mantiene cierto margen de cautela. UEFA reportó este lunes a Mbappé como duda por la rodilla y a Bellingham todavía entre las ausencias en su apartado de bajas probables, aunque las informaciones más recientes desde España apuntan a que ambos sí están disponibles para el viaje y pueden entrar en la ecuación del partido. Del lado del City, el panorama es claro: necesita una noche perfecta para darle la vuelta a una serie que se le complicó en el Santiago Bernabéu. El antecedente inmediato favorece al Madrid no solo por el marcador global, sino porque el ganador de esta llave avanzará a unos cuartos de final en los que se mediría al vencedor de Atalanta vs Bayern Múnich.

Horario y transmisión en México del Manchester City vs Real Madrid

El partido se juega este martes 17 de marzo de 2026 en el Etihad Stadium. De acuerdo con el calendario oficial de UEFA, el silbatazo inicial será a las 2 de la tarde y se transmitirá por HBO Max. Resto de la jornada de este martes en la Champions League Además del choque entre Manchester City y Real Madrid, la cartelera del martes incluye otros tres compromisos de Vuelta en los Octavos de Final: Sporting CP vs Bodø/Glimt — 11:45 de la mañana Arsenal vs Leverkusen; Chelsea vs Paris Saint-Germain y Manchester City vs Real Madrid — 2 de la tarde.

Con el regreso de Mbappé y Bellingham, la eliminatoria suma todavía más expectativa. El Real Madrid tiene medio boleto en la mano tras el 3-0 de la Ida, pero enfrente estará un Manchester City que, empujado por su afición, intentará firmar otra noche épica de Champions.

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