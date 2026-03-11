Real Madrid golea 3-0 al Manchester City en la Ida de los Octavos de Final de la Champions League con triplete de Federico Valverde

El Real Madrid dio un golpe de autoridad en la UEFA Champions League al imponerse con contundencia 3-0 al Manchester City en el partido de Ida de los Octavos de Final, disputado en el estadio Santiago Bernabéu. La gran figura de la noche fue el uruguayo Federico Valverde, quien firmó una actuación memorable al marcar los tres goles del encuentro y encaminar a los merengues hacia los cuartos de final. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa salió decidido a imponer condiciones desde los primeros minutos. TE PUEDE INTERESAR: México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Apenas al minuto 20, Federico Valverde abrió el marcador con un disparo dentro del área tras recibir una asistencia del portero Thibaut Courtois, en una jugada que sorprendió a la defensa del Manchester City. El dominio madridista continuó y siete minutos después llegó el segundo tanto. Nuevamente Valverde apareció en el corazón del área para rematar con la izquierda y colocar el 2-0, ampliando la ventaja para los locales y dejando contra las cuerdas al equipo inglés. El Manchester City intentó reaccionar con algunas aproximaciones lideradas por Bernardo Silva y Jérémy Doku, pero se encontraron con una sólida defensa merengue y con un atento Courtois bajo los tres palos. Antes del descanso, el Real Madrid sentenció prácticamente el partido. Al minuto 42, Brahim Díaz filtró un pase en profundidad que encontró a Valverde dentro del área, quien definió con precisión para firmar su triplete y poner el 3-0 en el marcador.

En la segunda mitad, el equipo español manejó el ritmo del encuentro y pudo ampliar la ventaja. Incluso Vinícius Júnior tuvo la oportunidad de marcar desde el punto penal al minuto 57, pero el brasileño falló su ejecución ante el arquero Gianluigi Donnarumma. A pesar de algunos intentos del Manchester City por descontar, la defensa del Real Madrid se mantuvo firme para conservar la ventaja de tres goles, un resultado que coloca a los merengues con una importante ventaja rumbo al duelo de vuelta. Otros resultados destacados de la jornada La jornada de Octavos de Final de la Champions League dejó otros encuentros interesantes. El Bayer Leverkusen empató 1-1 en casa frente al Arsenal en un duelo muy equilibrado que deja la serie completamente abierta para el partido de vuelta en Londres. Por su parte, el Bodo Glimt continúa viviendo un auténtico cuento de hadas en el torneo europeo. El conjunto noruego sorprendió al imponerse 3-0 al Sporting de Lisboa como local, resultado que lo coloca muy cerca de avanzar a la siguiente ronda. Finalmente, el Paris Saint-Germain protagonizó uno de los marcadores más espectaculares de la jornada al derrotar 5-2 al Chelsea en el Parque de los Príncipes.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia fue la figura del partido al firmar un doblete en la goleada del conjunto parisino.

