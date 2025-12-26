Manchester United se impone a Newcastle en el Boxing Day de la Premier League

El Manchester United aprovechó el foco del Boxing Day para firmar una victoria clave por 1-0 sobre el Newcastle United, en el único partido programado de la jornada festiva de la Premier League.

El duelo se disputó en Old Trafford, donde los Red Devils hicieron valer su localía.

El tanto del triunfo llegó al minuto 24, obra de Patrick Dorgu, quien firmó su primer gol con el club y marcó la diferencia en un encuentro cerrado.

A partir de ahí, el United apostó por el orden defensivo y la gestión del ritmo para sostener la ventaja ante los intentos de las “urracas”.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Ruben Amorim escaló al quinto lugar de la tabla con 29 puntos en 18 partidos, manteniéndose en la pelea por los puestos europeos.