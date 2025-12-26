Manchester United se impone a Newcastle en el Boxing Day de la Premier League

Fútbol Internacional
/ 26 diciembre 2025
    Manchester United se impone a Newcastle en el Boxing Day de la Premier League
    Patrick Dorgu marcó el gol que le dio al Manchester United la victoria ante Newcastle en Old Trafford durante el Boxing Day. FOTO: AP

Con gol de Patrick Dorgu, el Manchester United venció 1-0 al Newcastle en Old Trafford durante el Boxing Day y se acercó a puestos europeos en la Premier League

El Manchester United aprovechó el foco del Boxing Day para firmar una victoria clave por 1-0 sobre el Newcastle United, en el único partido programado de la jornada festiva de la Premier League.

El duelo se disputó en Old Trafford, donde los Red Devils hicieron valer su localía.

El tanto del triunfo llegó al minuto 24, obra de Patrick Dorgu, quien firmó su primer gol con el club y marcó la diferencia en un encuentro cerrado.

A partir de ahí, el United apostó por el orden defensivo y la gestión del ritmo para sostener la ventaja ante los intentos de las “urracas”.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Ruben Amorim escaló al quinto lugar de la tabla con 29 puntos en 18 partidos, manteniéndose en la pelea por los puestos europeos.

Newcastle, por su parte, se quedó con 23 unidades, a mitad de clasificación.

El Boxing Day fue atípico al contar con un solo partido en el calendario, lo que concentró la atención mediática en Manchester.

En ese contexto, el United respondió con un triunfo de valor competitivo y simbólico para cerrar el año con impulso.

Temas


Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Manchester

Organizaciones


Manchester United
Premier League

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

