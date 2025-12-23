Raúl Jiménez, el más efectivo desde el punto penal en la Premier League
Un penal convertido ante el Nottingham Forest permitió al mexicano alcanzar una marca histórica al mantener una efectividad del 100 por ciento en once cobros desde los once pasos
El partido entre el Fulham y el Nottingham Forest se resolvió con una acción puntual, pero cargada de significado. Desde el punto penal, Raúl Jiménez convirtió el único gol de la noche y selló una victoria que no solo sumó tres puntos para su equipo, sino que también lo colocó en un sitio destacado dentro de la historia de la Premier League.
Con ese cobro, el delantero mexicano alcanzó una marca poco común: once penales ejecutados y once convertidos en el torneo inglés. Ese registro lo ubica junto a Yaya Touré como los jugadores con efectividad perfecta desde los once pasos en la liga, una estadística que cobra mayor valor en una competencia donde la presión y el ritmo suelen jugar en contra de la precisión.
El Fulham no necesitó más para quedarse con el triunfo. En un encuentro cerrado, con pocas opciones claras y disputado principalmente en el medio campo, el equipo londinense encontró en Jiménez a su referencia ofensiva. El atacante participó en la mayoría de las jugadas de ataque, fijó a los defensores y ofreció una salida constante para sus compañeros, hasta que llegó la oportunidad desde el manchón penal.
El gol también representó un momento importante en el proceso del mexicano en el fútbol inglés. Aunque sus números actuales no igualan los que firmó antes de la lesión sufrida durante su etapa con el Wolverhampton, su rendimiento ha sido constante y su influencia en el juego se ha mantenido. Más allá de las cifras, su experiencia ha sido un recurso valioso para un Fulham que busca estabilidad en la temporada.
La estadística lo coloca por encima de otros especialistas históricos de la liga. Matt Le Tissier, por ejemplo, registró una efectividad del 96 por ciento tras convertir 25 de 26 penales, mientras que Danny Murphy alcanzó el 95 por ciento con 19 anotaciones y un solo fallo. Incluso nombres recientes como Cole Palmer, que inició su carrera con doce cobros acertados antes de errar uno, quedan por debajo en porcentaje.
Si se amplía el panorama a toda su trayectoria profesional, Raúl Jiménez ha ejecutado 44 penales y únicamente ha fallado dos. Ese registro confirma una regularidad poco frecuente y explica por qué sigue siendo el encargado principal cuando el Fulham dispone de una oportunidad desde los once pasos. En una liga donde cada detalle cuenta, la fiabilidad en momentos clave puede marcar la diferencia.