Raúl Jiménez, el más efectivo desde el punto penal en la Premier League

El partido entre el Fulham y el Nottingham Forest se resolvió con una acción puntual, pero cargada de significado. Desde el punto penal, Raúl Jiménez convirtió el único gol de la noche y selló una victoria que no solo sumó tres puntos para su equipo, sino que también lo colocó en un sitio destacado dentro de la historia de la Premier League.

Con ese cobro, el delantero mexicano alcanzó una marca poco común: once penales ejecutados y once convertidos en el torneo inglés. Ese registro lo ubica junto a Yaya Touré como los jugadores con efectividad perfecta desde los once pasos en la liga, una estadística que cobra mayor valor en una competencia donde la presión y el ritmo suelen jugar en contra de la precisión.

TE PUEDE INTERESAR: Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales

El Fulham no necesitó más para quedarse con el triunfo. En un encuentro cerrado, con pocas opciones claras y disputado principalmente en el medio campo, el equipo londinense encontró en Jiménez a su referencia ofensiva. El atacante participó en la mayoría de las jugadas de ataque, fijó a los defensores y ofreció una salida constante para sus compañeros, hasta que llegó la oportunidad desde el manchón penal.