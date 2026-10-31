Milan se adueña del Derbi della Madonnina: vence 3-1 al Inter con una exhibición de Diego Moreira

El conjunto dirigido por Rúben Amorim encontró la ventaja apenas al minuto 4. Diego Moreira desbordó por la derecha y colocó un centro preciso que Pulisic convirtió de cabeza.

Christian Pulisic, Adrien Rabiot y Diego Moreira marcaron para los rossoneri, que frenaron el paso invicto de su acérrimo rival y recortaron distancias en la lucha por los primeros puestos del futbol italiano.

El AC Milan se quedó con el Derbi della Madonnina tras derrotar 3-1 al Inter de Milán este sábado 31 de octubre, en el estadio San Siro, por la Jornada 10 de la Serie A 2026-2027.

El estadounidense volvió a responder en uno de los escenarios que mejor se le dan: fue su cuarto gol en sus últimos ocho enfrentamientos contra el Inter.

La presión del Milan se reflejó nuevamente en el marcador al minuto 10. Tras una jugada preparada en tiro de esquina, Moreira asistió a Rabiot, quien remató de primera intención para superar a Josep Martínez y poner el 2-0.

El arranque fue especialmente significativo: los rossoneri no conseguían una ventaja de dos goles tan temprana en un derbi liguero desde 1932.

Inter reaccionó al minuto 22 gracias a Alessandro Bastoni. El defensor aprovechó una prolongación de Manuel Akanji en un tiro de esquina y conectó un cabezazo para acercar a los nerazzurri.

A partir de entonces, los dirigidos por Cristian Chivu adelantaron líneas y obligaron al portero Mike Maignan a intervenir ante los remates de Hakan Çalhanoğlu y Marcus Thuram.

Sin embargo, el protagonista de la noche todavía tenía otro golpe preparado. Al minuto 43, Moreira ejecutó un tiro libre de zurda desde las inmediaciones del área y colocó el balón en las redes para el 3-1 ante un San Siro encendido.

El extremo belga firmó una actuación decisiva con un gol y dos asistencias, determinante para recuperar la ventaja de dos anotaciones antes del descanso.