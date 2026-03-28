Mundial 2026: Corea del Sur, rival de México, pierde ante Costa de Marfil en amistoso

Corea del Sur, uno de los rivales de México en la fase de grupos del Mundial 2026, sufrió un duro tropiezo este sábado 28 de marzo al caer 4-0 frente a Costa de Marfil en un amistoso internacional celebrado en el Stadium MK de Milton Keynes. El resultado dejó expuestas varias grietas del conjunto asiático a poco más de dos meses del arranque de la Copa del Mundo. El cuadro africano resolvió el partido con autoridad y construyó la goleada con anotaciones de Evann Guessand al minuto 35, Simon Adingra al 46’, Martial Godo al 62’ y Wilfried Singo al 93’.

Corea del Sur no encontró respuesta futbolística ni capacidad de reacción ante una Costa de Marfil que fue superior en ambos costados del campo. La derrota adquiere un significado especial para México, ya que la Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026 junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del torneo clasificatorio pendiente. El descalabro surcoreano se convierte así en un dato de seguimiento para Javier Aguirre y su cuerpo técnico de cara al análisis de uno de sus adversarios más relevantes en la primera ronda.

Más allá de tratarse de un amistoso, el marcador golpea la percepción sobre el momento de Corea del Sur en la recta final de preparación mundialista. Mientras Costa de Marfil mostró contundencia, profundidad y variantes ofensivas, el conjunto asiático dejó dudas en defensa y también en la generación de peligro, algo que inevitablemente será observado desde México, país anfitrión y cabeza del sector. Para México, este resultado aporta una referencia reciente sobre el nivel competitivo con el que llegará Corea del Sur al torneo.

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