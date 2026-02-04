¡No se va! Cristiano Ronaldo vuelve a entrenar con Al-Nassr tras su inconformidad por la falta de refuerzos

El astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a participar en los entrenamientos del Al-Nassr luego de varios días de especulación mediática, en los que su ausencia del equipo fue interpretada por diversos medios como un gesto de protesta por la falta de refuerzos de alto nivel y la percepción de que la gestión del fondo saudí favoreció a otros clubes rivales durante el mercado de fichajes.

La expectativa se desató tras la ausencia del delantero portugués en el partido de liga contra Al-Riyadh, donde no fue incluido en la convocatoria pese a no presentar lesiones ni problemas de forma, según reportes de medios internacionales.

Tras la victoria 1-0 de Al-Nassr, informes de prensa señalaron que Ronaldo habría optado por no jugar como forma de presión, argumentando frustración porque el club incorporó únicamente al joven mediocampista Haydeer Abdulkareem en enero, mientras que otros equipos como Al-Hilal concretaron contrataciones de mayor impacto durante la ventana de transferencias.