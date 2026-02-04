¡No se va! Cristiano Ronaldo vuelve a entrenar con Al-Nassr tras su inconformidad por la falta de refuerzos
El astro portugués estuvo varios días de ausencia, en medio de versiones que apuntan a su molestia con la gestión del fondo saudí y su supuesta salida del equipo
El astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a participar en los entrenamientos del Al-Nassr luego de varios días de especulación mediática, en los que su ausencia del equipo fue interpretada por diversos medios como un gesto de protesta por la falta de refuerzos de alto nivel y la percepción de que la gestión del fondo saudí favoreció a otros clubes rivales durante el mercado de fichajes.
La expectativa se desató tras la ausencia del delantero portugués en el partido de liga contra Al-Riyadh, donde no fue incluido en la convocatoria pese a no presentar lesiones ni problemas de forma, según reportes de medios internacionales.
Tras la victoria 1-0 de Al-Nassr, informes de prensa señalaron que Ronaldo habría optado por no jugar como forma de presión, argumentando frustración porque el club incorporó únicamente al joven mediocampista Haydeer Abdulkareem en enero, mientras que otros equipos como Al-Hilal concretaron contrataciones de mayor impacto durante la ventana de transferencias.
Este miércoles, Ronaldo se reincorporó a las sesiones de entrenamiento bajo las órdenes del entrenador Jorge Jesus y compartió en redes sociales una imagen suya con la equipación del club, lo que disipó parcialmente los rumores de un boicot prolongado.
No obstante, la controversia persiste en varios medios, que aún vinculan su ausencia con un malestar profundo por la política deportiva y financiera del club, gestionado por el Saudi Public Investment Fund, el mismo fondo que controla otros equipos de la liga, y que ha sido acusado de no priorizar las necesidades de Al-Nassr en el mercado.
Al-Nassr se prepara ahora para su próximo choque importante del calendario de la Saudi Pro League, enfrentando a su histórico rival Al‑Ittihad Club en un duelo clave por la pelea del título. Aunque Ronaldo participó en el entrenamiento, no está confirmado si será titular en ese compromiso.
Mientras tanto, la saga ha generado debates en medios especializados sobre el futuro de Ronaldo en Arabia Saudita, con algunas versiones que incluso vinculan su salida a otras ligas si la situación no se normaliza.