Isaac Paredes no jugará el Clásico Mundial de Béisbol con México por cláusula de su contrato con los Astros
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Paredes evita el arbitraje, acuerda un millonario contrato, pero no recibirá autorización para jugar con el Tricolor
El tercera base mexicano Isaac Paredes se mantendrá en la plantilla de los Astros para la temporada 2026 de la MLB, tras evitar el arbitraje salarial con un contrato de un año y 9.35 millones de dólares, con opción de club para la campaña 2027.
Sin embargo, el infielder no estará con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el torneo internacional que comienza el próximo mes, debido a restricciones derivadas de su contrato con Houston.
El gerente general de los Astros, Dana Brown, confirmó que el club no otorgó permiso a Paredes para disputar el torneo con México, sumándose a decisiones similares tomadas con otros integrantes de su roster, como José Altuve y Carlos Correa, quienes tampoco podrán participar en el evento con sus respectivas selecciones.
TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Fidalgo y Obed Vargas podrían enfrentarse en la Copa del Rey
La decisión está relacionada con criterios de asegurabilidad y protección del roster del equipo, tras que Paredes registró una lesión en el tendón de la corva durante la temporada pasada.
Debido a esto, los Astros consideran que la exposición a un torneo de alta intensidad podría incrementar el riesgo de una recaída o afectar su disponibilidad para la campaña regular.
Aunque el sonorense ha sido uno de los bateadores más destacados de México en las Grandes Ligas y su presencia hubiera sido un refuerzo clave para el equipo tricolor, la cláusula y la postura del club texano le cierran la puerta al Clásico Mundial, marcando otro ejemplo del impacto que los acuerdos contractuales y las políticas de aseguramiento tienen en la participación de estrellas de la MLB en torneos internacionales.