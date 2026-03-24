Orlando City anuncia a Antoine Griezmann como refuerzo para la MLS

El delantero francés Antoine Griezmann continuará su carrera en la Major League Soccer tras concretarse su llegada al Orlando City SC, equipo que hizo oficial su fichaje para la temporada 2026. El anuncio se realizó de manera simultánea con el Atlético de Madrid, institución con la que el atacante mantiene contrato hasta el final de la presente campaña europea. De acuerdo con el comunicado difundido por ambos clubes, el acuerdo establece que el jugador se incorporará a su nuevo equipo en julio de 2026, una vez que concluya su vínculo con el conjunto madrileño. Mientras tanto, el futbolista seguirá disponible para el cierre de la temporada en España, donde el equipo aún disputa la final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Como parte del proceso para formalizar su traspaso, Griezmann viajó a la ciudad de Orlando durante un periodo de descanso otorgado por el club español. En ese lapso, el delantero sostuvo reuniones con la directiva del equipo de la MLS y firmó el contrato que lo vinculará por dos temporadas, con opción a una tercera.

El acuerdo contempla que el atacante permanezca en el Orlando City hasta la campaña 2027-2028, con la posibilidad de extender su estancia hasta 2029 si ambas partes lo consideran conveniente. La operación también queda sujeta a la emisión del Certificado Internacional de Transferencia, requisito necesario para completar su registro en la liga estadounidense. En sus primeras declaraciones como jugador del conjunto de Florida, Griezmann señaló que la decisión responde a un interés por asumir un nuevo reto profesional. El futbolista mencionó que durante las conversaciones iniciales percibió un proyecto con objetivos definidos y una estructura que busca consolidarse en la liga norteamericana. Además, expresó su expectativa por integrarse a la dinámica del equipo y establecerse en su nueva ciudad. También hizo referencia al ambiente que espera encontrar en el Inter&Co Stadium, donde el club disputa sus encuentros como local.

La salida de Griezmann marcará el cierre de una etapa relevante con el Atlético de Madrid, donde se consolidó como el máximo goleador histórico de la institución. En los meses restantes, el delantero francés buscará contribuir en los objetivos inmediatos del equipo antes de iniciar su experiencia en la MLS, en un movimiento que refuerza la tendencia de figuras europeas que optan por continuar sus carreras en el futbol de Estados Unidos.

Publicidad