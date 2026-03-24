Orlando City anuncia a Antoine Griezmann como refuerzo para la MLS

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 24 marzo 2026
    Orlando City anuncia a Antoine Griezmann como refuerzo para la MLS
    Griezmann se unirá al equipo de la MLS tras finalizar su etapa con el Atlético de Madrid. FOTO: X/ORLANDO CITY SC
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Orlando

Personajes


Antoine Griezmann

Organizaciones


MLS

El delantero llegará en julio de 2026 tras concluir su contrato con el Atlético de Madrid, equipo con el que aún disputará la recta final de la temporada en España y competiciones europeas

El delantero francés Antoine Griezmann continuará su carrera en la Major League Soccer tras concretarse su llegada al Orlando City SC, equipo que hizo oficial su fichaje para la temporada 2026. El anuncio se realizó de manera simultánea con el Atlético de Madrid, institución con la que el atacante mantiene contrato hasta el final de la presente campaña europea.

De acuerdo con el comunicado difundido por ambos clubes, el acuerdo establece que el jugador se incorporará a su nuevo equipo en julio de 2026, una vez que concluya su vínculo con el conjunto madrileño. Mientras tanto, el futbolista seguirá disponible para el cierre de la temporada en España, donde el equipo aún disputa la final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la UEFA Champions League.

https://vanguardia.com.mx/deportes/basquetbol/mexicano-karim-lopez-apunta-a-la-primera-ronda-del-draft-de-la-nba-MJ19675678

Como parte del proceso para formalizar su traspaso, Griezmann viajó a la ciudad de Orlando durante un periodo de descanso otorgado por el club español. En ese lapso, el delantero sostuvo reuniones con la directiva del equipo de la MLS y firmó el contrato que lo vinculará por dos temporadas, con opción a una tercera.

El acuerdo contempla que el atacante permanezca en el Orlando City hasta la campaña 2027-2028, con la posibilidad de extender su estancia hasta 2029 si ambas partes lo consideran conveniente. La operación también queda sujeta a la emisión del Certificado Internacional de Transferencia, requisito necesario para completar su registro en la liga estadounidense.

En sus primeras declaraciones como jugador del conjunto de Florida, Griezmann señaló que la decisión responde a un interés por asumir un nuevo reto profesional. El futbolista mencionó que durante las conversaciones iniciales percibió un proyecto con objetivos definidos y una estructura que busca consolidarse en la liga norteamericana.

Además, expresó su expectativa por integrarse a la dinámica del equipo y establecerse en su nueva ciudad. También hizo referencia al ambiente que espera encontrar en el Inter&Co Stadium, donde el club disputa sus encuentros como local.

La salida de Griezmann marcará el cierre de una etapa relevante con el Atlético de Madrid, donde se consolidó como el máximo goleador histórico de la institución. En los meses restantes, el delantero francés buscará contribuir en los objetivos inmediatos del equipo antes de iniciar su experiencia en la MLS, en un movimiento que refuerza la tendencia de figuras europeas que optan por continuar sus carreras en el futbol de Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Orlando

Personajes


Antoine Griezmann

Organizaciones


MLS

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La única regla

La única regla
true

Gasolina por las nubes y nosotros con el Jesús en la boca
La presidenta Sheinbaum abrió la puerta a iniciar una investigación penal por la contaminación.

Descarta Marina presencia de hidrocarburo en Golfo de México
Elementos de seguridad desplegaron un operativo tras el ataque armado dentro del plantel educativo.

Balacera en preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas deja dos maestras muertas; detienen a un adolescente
Autoridades validan registros de la Beca Rita Cetina; el comprobante puede recuperarse en línea antes de la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2026: cómo recuperar el comprobante de registro y cuándo se entregará el apoyo
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
El originario de Tlaxcala dará un concierto con duración aproximada de 90 minutos.

Carlos Rivera en Saltillo: horarios, boletos y todo sobre su concierto en Parque Las Maravillas este 27 de marzo

El repechaje del Mundial 2026 en México no llena estadios pese a boletos desde 200 pesos. Factores económicos y deportivos explican la baja demanda.

Repechaje del Mundial 2026... en 200 y 300 pesos, las entradas en Monterrey y Guadalajara