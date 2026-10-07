Pedro Rodríguez se retira: campeón del mundo y leyenda del Barcelona cuelga los botines a los 39 años

Pedro Rodríguez Ledesma puso punto final a una de las carreras más ganadoras del futbol español. El delantero de 39 años anunció este miércoles su retiro profesional mediante un video grabado en el Camp Nou, escenario en el que se consolidó con el Barcelona y desde donde decidió cerrar un recorrido de casi dos décadas en la élite. “Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida”, expresó el tinerfeño, quien se encontraba sin equipo desde que terminó su contrato con la Lazio el 30 de junio.

Pedro aseguró que se marcha orgulloso de haber cumplido su sueño y agradeció a compañeros, entrenadores, clubes, aficionados y familiares que lo acompañaron durante su trayectoria. Su historia quedó ligada especialmente al Barcelona de Pep Guardiola. Tras llegar desde Tenerife a las categorías inferiores, debutó con el primer equipo en 2008 y terminó convirtiéndose en una pieza habitual de una generación histórica junto a Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Carles Puyol.

Con la camiseta blaugrana disputó 321 partidos, marcó 99 goles y conquistó 20 títulos: cinco Ligas, tres Champions League, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Además, en la temporada 2009-10 se convirtió en el primer futbolista en marcar en las seis competiciones oficiales disputadas por un club durante una misma campaña. Pedro también dejó huella en Inglaterra. En 2015 fichó por el Chelsea, donde acumuló 206 apariciones y 43 goles. Con los Blues levantó la Premier League de 2016-17, la FA Cup de 2017-18 y la Europa League de 2018-19, torneo en cuya final anotó ante el Arsenal. Después pasó a la Roma y posteriormente a la Lazio, club en el que permaneció cinco temporadas antes de quedar libre.

Su palmarés también tiene un lugar privilegiado con España. Pedro disputó 65 encuentros y marcó 17 goles con la selección mayor. Fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010, donde inició la final contra Países Bajos, y de la Eurocopa 2012, integrando una de las mejores generaciones en la historia de La Roja. En total, Pedro se retira con 25 títulos mayores entre clubes y selección. Barcelona confirmó que el viernes 9 de octubre realizará un acto de despedida en el Auditori 1899. “Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros”, resumió el canario antes de cerrar con una frase que define su recorrido: “Gracias fútbol por hacerme tan feliz”.