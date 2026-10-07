Pedro Rodríguez se retira: campeón del mundo y leyenda del Barcelona cuelga los botines a los 39 años

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    Pedro Rodríguez se retira: campeón del mundo y leyenda del Barcelona cuelga los botines a los 39 años
    Pedro Rodríguez anunció su retiro a los 39 años después de una trayectoria repleta de títulos con Barcelona, Chelsea y la Selección Española. FOTO: IMAGO

Tras casi dos décadas en la élite, el tinerfeño cierra una carrera con 25 títulos, tres Champions y las coronas de Sudáfrica 2010 y la Euro 2012

Pedro Rodríguez Ledesma puso punto final a una de las carreras más ganadoras del futbol español.

El delantero de 39 años anunció este miércoles su retiro profesional mediante un video grabado en el Camp Nou, escenario en el que se consolidó con el Barcelona y desde donde decidió cerrar un recorrido de casi dos décadas en la élite.

“Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida”, expresó el tinerfeño, quien se encontraba sin equipo desde que terminó su contrato con la Lazio el 30 de junio.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-resiste-en-el-top-10-del-ranking-fifa-portugal-escala-sin-cristiano-ronaldo-CP23979748

Pedro aseguró que se marcha orgulloso de haber cumplido su sueño y agradeció a compañeros, entrenadores, clubes, aficionados y familiares que lo acompañaron durante su trayectoria.

Su historia quedó ligada especialmente al Barcelona de Pep Guardiola. Tras llegar desde Tenerife a las categorías inferiores, debutó con el primer equipo en 2008 y terminó convirtiéndose en una pieza habitual de una generación histórica junto a Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets y Carles Puyol.

Con la camiseta blaugrana disputó 321 partidos, marcó 99 goles y conquistó 20 títulos: cinco Ligas, tres Champions League, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Además, en la temporada 2009-10 se convirtió en el primer futbolista en marcar en las seis competiciones oficiales disputadas por un club durante una misma campaña.

Pedro también dejó huella en Inglaterra. En 2015 fichó por el Chelsea, donde acumuló 206 apariciones y 43 goles. Con los Blues levantó la Premier League de 2016-17, la FA Cup de 2017-18 y la Europa League de 2018-19, torneo en cuya final anotó ante el Arsenal.

Después pasó a la Roma y posteriormente a la Lazio, club en el que permaneció cinco temporadas antes de quedar libre.

Su palmarés también tiene un lugar privilegiado con España. Pedro disputó 65 encuentros y marcó 17 goles con la selección mayor.

Fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010, donde inició la final contra Países Bajos, y de la Eurocopa 2012, integrando una de las mejores generaciones en la historia de La Roja.

En total, Pedro se retira con 25 títulos mayores entre clubes y selección. Barcelona confirmó que el viernes 9 de octubre realizará un acto de despedida en el Auditori 1899.

“Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros”, resumió el canario antes de cerrar con una frase que define su recorrido: “Gracias fútbol por hacerme tan feliz”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional

Localizaciones


Barcelona

Organizaciones


FC Barcelona
SS Lazio

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Pío López Obrador: El que da, recibe

Pío López Obrador: El que da, recibe
true

‘El Tanque’, la UIF, Amílcar... y una Presidenta sin pruebas
Sheinbaum asegura que no existe una investigación contra Andy López Beltrán tras la detención de “El Tanque”, presunto operador del CJNG.

‘No hay ninguna investigación contra hijo de AMLO’, aclara Sheinbaum tras detención de ‘El Tanque’
Chihuahua y Sonora, al corte del 4 de octubre, ocupan el cuarto y quinto lugar nacional en casos activos de gusano barrenador.

Reabrirá EU el 26 de octubre un tercer puerto al ganado mexicano
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproximan 3 Ciclones Tropicales a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
La Beca Rita Cetina ya comenzó a depositarse para estudiantes de secundaria y las familias que todavía no reciben el apoyo se preparan para una nueva convocatoria.

Beca Rita Cetina: esta es la fecha del depósito de octubre y cuándo podrán registrarse nuevos beneficiarios
Rechazo. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron públicamente su postura ante la serie que recreará el nacimiento de la agrupación.

¡No soportaron! Se deslindan los integrantes originales de Timbiriche de la serie de ViX
Rafa Márquez analiza la derrota de México ante Chile y advierte que ya identificó qué jugadores pueden continuar en el Tri rumbo a la Nations League.

¿Rafa Márquez cortará cabezas en el Tri tras derrota ante Chile?... ’Hemos visto quién puede estar y quién no’