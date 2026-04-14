Mundial 2026: Convocados de Selección Mexicana no jugarán Liguilla del Clausura 2026

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Fútbol
/ 14 abril 2026
    Mundial 2026: Convocados de Selección Mexicana no jugarán Liguilla del Clausura 2026
    Chivas podría ser uno de los equipos más afectados si varios de sus futbolistas son convocados por México al Mundial 2026 y se pierden la Liguilla del Clausura. FOTO: MEXSPORT

La Selección Mexicana ya perfila su concentración final rumbo al Mundial 2026 y Duilio Davino dejó claro que los futbolistas de Liga MX que sean llamados por Javier Aguirre no disputarán la Liguilla del Clausura 2026 con sus clubes

La ruta de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 ya comienza a afectar de lleno a la Liga MX. Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales Mayores Varoniles de la FMF, aseguró este martes que no habrá “manoseo” en la convocatoria y que todo futbolista del torneo local que sea apartado antes de la Liguilla sí irá a la Copa del Mundo.

Además, precisó que la convocatoria de jugadores de la liga mexicana saldrá en la semana previa a la Jornada 17 y que la concentración arrancará el 6 de mayo.

Esa postura confirma lo que ya se había pactado desde meses atrás entre la FMF y los dueños de la Liga MX: el Clausura 2026 se jugaría sin Play-In y la Liguilla quedaría sin seleccionados para facilitar la preparación del Tricolor.

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Incluso, reportes previos señalaron que los convocados de Liga MX reportarían desde el 30 de abril, como parte de un plan para darle más tiempo de trabajo a Javier Aguirre antes del debut mundialista.

Qué dijo Duilio Davino sobre los convocados al Mundial 2026

La frase más contundente de Davino fue que ningún jugador sacrificado por su club para esta concentración se quedará fuera de la lista final. En otras palabras, si un futbolista deja a su equipo sin Liguilla, será porque realmente está contemplado para jugar el Mundial 2026 con México.

También explicó que primero saldrá la lista de la Liga MX y más adelante la de los elementos que militan en el extranjero.

Los jugadores de Liga MX que podrían perderse la Liguilla del Clausura 2026

Con base en la convocatoria local de Javier Aguirre para el amistoso ante Islandia y en el momento que viven varios mexicanos en la Liga MX, los clubes que más podrían resentir esta medida son Guadalajara, Cruz Azul y Toluca.

En Chivas aparecen nombres como Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Armando González, Diego Campillo y Richard Ledezma; en Cruz Azul, Erik Lira y Carlos Rodríguez; en Toluca, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo y Alexis Vega. Todos ellos han estado en el radar del proceso o fueron llamados recientemente.

Pumas UNAM también podría verse afectado si Guillermo Martínez entra al recorte final, mientras que América, si logra meterse a la fase decisiva, podría perder a Luis Ángel Malagón, Israel Reyes y Erick Sánchez, quienes también formaron parte de convocatorias recientes del Tri.

Así llega la pelea por la Liguilla en la Liga MX

Al corte de la Jornada 14 del Clausura 2026, Guadalajara, Cruz Azul, Pachuca, Pumas UNAM y Toluca ocupaban los primeros cinco puestos de la tabla, por lo que varios aspirantes al Mundial también están en equipos con serias opciones de pelear por el título.

Esa combinación hace que la decisión de la FMF pueda alterar el cierre del torneo y, al mismo tiempo, fortalecer la preparación de México como anfitrión del Mundial 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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