FIFA revela los premios económicos de la Copa del Mundo 2026 con cifras históricas para los equipos

La FIFA dio a conocer la estructura de premios económicos para las selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026, la primera edición que se jugará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El organismo internacional confirmó que la bolsa total destinada a los 48 equipos será de 665 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del torneo.

Cada selección recibirá una compensación inicial de 1.5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación, mientras que los equipos que finalicen entre los lugares 33 y 48 recibirán un pago adicional de 9 millones de dólares. De esta manera, la cantidad mínima por participar en la Copa del Mundo será de 10.5 millones de dólares por equipo.

El premio económico se incrementa a medida que las selecciones avanzan en el torneo. Los equipos que superen la fase de grupos obtendrán 11 millones de dólares adicionales. Los que avancen a los octavos de final recibirán 15 millones más, mientras que los ocho equipos que lleguen a los cuartos de final ganarán un extra de 19 millones de dólares cada uno.