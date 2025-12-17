FIFA revela los premios económicos de la Copa del Mundo 2026 con cifras históricas para los equipos

    FIFA revela los premios económicos de la Copa del Mundo 2026 con cifras históricas para los equipos
    La FIFA presentó los montos que recibirán las selecciones en la Copa del Mundo 2026, incluyendo pagos por participación, fase de grupos y posiciones finales. FOTO: AP

El campeón se llevará 50 millones de dólares, sumando un total de 194.5 millones en premios acumulados, la cifra más alta en la historia del torneo

La FIFA dio a conocer la estructura de premios económicos para las selecciones que participarán en la Copa del Mundo 2026, la primera edición que se jugará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El organismo internacional confirmó que la bolsa total destinada a los 48 equipos será de 665 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del torneo.

Cada selección recibirá una compensación inicial de 1.5 millones de dólares para cubrir gastos de preparación, mientras que los equipos que finalicen entre los lugares 33 y 48 recibirán un pago adicional de 9 millones de dólares. De esta manera, la cantidad mínima por participar en la Copa del Mundo será de 10.5 millones de dólares por equipo.

El premio económico se incrementa a medida que las selecciones avanzan en el torneo. Los equipos que superen la fase de grupos obtendrán 11 millones de dólares adicionales. Los que avancen a los octavos de final recibirán 15 millones más, mientras que los ocho equipos que lleguen a los cuartos de final ganarán un extra de 19 millones de dólares cada uno.

Para la fase de semifinales, los montos varían según la posición final. El cuarto lugar se llevará 27 millones de dólares, el tercero 29 millones y el subcampeón 33 millones. Finalmente, la selección que gane el torneo obtendrá 50 millones de dólares por la victoria en la final.

Sumando todas las etapas y premios acumulados, el equipo campeón recibirá un total de 194.5 millones de dólares, superando los montos otorgados en ediciones anteriores y estableciendo un nuevo récord de recompensas económicas en la historia del fútbol.

La Copa del Mundo 2026 marcará un cambio importante en la distribución de premios al incluir por primera vez a 48 selecciones, en comparación con los 32 participantes de torneos recientes. Este aumento en el número de equipos y la cantidad total de dinero refleja la expansión del torneo y la intención de la FIFA de brindar incentivos a todas las federaciones participantes, independientemente de su desempeño final.

Además de los premios por rendimiento, los recursos económicos servirán para cubrir logística, entrenamiento y preparación de los equipos en las semanas previas al torneo. Esto garantiza que las selecciones puedan enfocarse en su desempeño dentro del campo sin depender únicamente de sus presupuestos locales.

Con la entrega de estos montos, la FIFA refuerza el atractivo del Mundial 2026 tanto para equipos consolidados como para selecciones emergentes, consolidando la relevancia económica y deportiva del torneo más importante del fútbol mundial.

