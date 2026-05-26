¡Hasta a Francia! Nominan a ‘El Desaire’ a festival RED Movie Awards
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El filme coahuilense suma más de 20 reconocimientos internacionales a unas semanas de su estreno en México en salas de cine
Una vez más, la historia mexicana de ‘El Desaire’ conquista a cineastas internacionales, luego de que se confirmara que la cinta dirigida por Gabriel Ramos fue seleccionada como participante en el festival RED Movie Awards, en Francia.
La noticia fue confirmada por el propio director, quien celebró junto al equipo de producción esta nueva aventura competitiva, de la cual se conocerá al ganador el próximo 28 de mayo.
“Amig@s... ‘El Desaire’ es selección oficial ahora en Francia en el festival de cine @redmovieawards ¡¡¡Felicidades a todo el equipo!!!”, escribió el cineasta para celebrar la noticia en redes sociales.
¿QUÉ PASÓ CON ‘EL DESAIRE’?
Apenas el pasado 11 de mayo, la producción dio a conocer que la historia protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto resultó nominada en el Carmarthen Bay Film Festival.
También celebraron el reciente triunfo de Gabriel Ramos y la historia de ‘Rosa’, ya que destacó en el Houston International Film Festival con reconocimientos a Mejor Película, Dirección, Fotografía y Actriz.
La película, filmada en 2023 en las calles de Saltillo, está inspirada en el corrido de ‘Rosita Alvírez’ y es una coproducción de Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute.
El estreno para el público local será este 23 de julio en Cinépolis Villalta, como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes de Saltillo.