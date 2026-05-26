¡Hasta a Francia! Nominan a ‘El Desaire’ a festival RED Movie Awards

Una vez más, la historia mexicana de ‘El Desaire’ conquista a cineastas internacionales, luego de que se confirmara que la cinta dirigida por Gabriel Ramos fue seleccionada como participante en el festival RED Movie Awards, en Francia.

La noticia fue confirmada por el propio director, quien celebró junto al equipo de producción esta nueva aventura competitiva, de la cual se conocerá al ganador el próximo 28 de mayo.

“Amig@s... ‘El Desaire’ es selección oficial ahora en Francia en el festival de cine @redmovieawards ¡¡¡Felicidades a todo el equipo!!!”, escribió el cineasta para celebrar la noticia en redes sociales.