PSG vs Bayern: así se juega la semifinal de Champions este martes

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Fútbol Internacional
/ 27 abril 2026
    PSG vs Bayern: así se juega la semifinal de Champions este martes
    Las semifinales se jugarán a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. FOTO: UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El Paris Saint-Germain y el Múnich se enfrentan este martes en el Parque de los Príncipes en el partido de ida de semifinales de la Champions League, con ambos equipos en busca de tomar ventaja rumbo a la final en Budapest

La fase decisiva de la UEFA Champions League ya tiene definidos a sus protagonistas. Tras la conclusión de los cuartos de final, quedaron listas las semifinales del torneo, con cuatro equipos que representan a distintas ligas del futbol europeo y que buscarán un lugar en la final programada en Budapest.

En esta etapa previa al duelo por el título, los clubes que continúan en competencia son el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Arsenal. Cada uno avanzó tras superar series exigentes frente a rivales de peso.

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En contraste, equipos como el FC Barcelona, el Liverpool FC, el Real Madrid y el Sporting de Lisboa quedaron eliminados, cerrando su participación antes de lo previsto en la competencia continental.

Los cruces de semifinales reflejan la diversidad del futbol europeo actual. Por un lado, el conjunto parisino se medirá al equipo bávaro en una serie que enfrentará a dos plantillas con experiencia reciente en instancias finales. El partido de ida se jugará el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes, casa del PSG.

Por otro lado, el Atlético de Madrid recibirá al Arsenal el miércoles 29 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Esta serie también genera expectativa, especialmente por el momento que atraviesan ambos clubes y por el objetivo común de llegar a la final.

Uno de los aspectos que destacan en esta edición es la presencia de equipos provenientes de cuatro de las principales ligas europeas: la Premier League, LaLiga, la Bundesliga y la Ligue 1. Esto garantiza una semifinal con estilos de juego distintos y contextos competitivos variados.

Además, dos de los equipos que dominaron la fase de liga lograron mantenerse en carrera. El Arsenal terminó como líder con 24 puntos, mientras que el Bayern de Múnich fue segundo con 21 unidades, lo que refuerza su consistencia a lo largo del torneo.

En cambio, tanto el Paris Saint-Germain como el Atlético de Madrid tuvieron que recorrer un camino más largo, al disputar la ronda de Play-Offs tras finalizar fuera de los primeros puestos en la tabla general.

Cada club llega con objetivos distintos. El Atlético de Madrid busca conquistar su primer título en la Champions League, después de haber estado cerca en otras ediciones. El PSG, por su parte, intentará repetir el campeonato obtenido la temporada anterior, bajo la dirección de Luis Enrique.

El Bayern de Múnich apunta a sumar su séptima corona europea, lo que le permitiría igualar al AC Milan como el segundo equipo más ganador en la historia del torneo, sólo detrás del Real Madrid. Mientras tanto, el Arsenal buscará conseguir su primer título continental, tras haber disputado una única final en 2006.

Las semifinales se jugarán a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). El duelo entre PSG y Bayern será transmitido por TNT y HBO Max, mientras que el enfrentamiento entre Atlético y Arsenal podrá verse a través de FOX y FOX One.

Con estos ingredientes, la antesala de la final promete una disputa cerrada en la que sólo dos equipos lograrán avanzar hacia la posibilidad de levantar el trofeo más importante del futbol europeo a nivel de clubes.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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