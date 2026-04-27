Liguilla del Clausura 2026 ya tiene días y horarios definidos: así se jugarán

La fase regular del Clausura 2026 llegó a su cierre y con ello quedaron definidos los ocho equipos que disputarán la Liguilla de la Liga MX. Pumas, Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Toluca, Atlas, Tigres y América aseguraron su lugar en la fase final, donde comenzará la pelea por el campeonato. El último ajuste en la tabla se dio tras la victoria 4-1 de Cruz Azul sobre Necaxa, resultado que terminó por acomodar los cruces de los cuartos de final. Con ese marcador, el conjunto celeste escaló hasta la tercera posición, lo que modificó los enfrentamientos que aún no estaban definidos.

Desde un día antes ya se conocían dos de las series. Pumas UNAM, líder del torneo, enfrentará a Club América, octavo clasificado, en una eliminatoria que cerrará en el Estadio Olímpico Universitario. En paralelo, Guadalajara se medirá ante Tigres UANL, con el partido de vuelta programado en el Estadio Akron.

El movimiento en la tabla provocó que Cruz Azul ahora se enfrente al Atlas FC. La serie se definirá con el conjunto celeste como local en el segundo partido. Por su parte, CF Pachuca y Deportivo Toluca FC protagonizarán la otra llave, que se cerrará en el Estadio Nemesio Diez. Con los cruces definidos, la Liga MX también confirmó las fechas y horarios de los partidos. Los encuentros de ida se jugarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo. Tigres recibirá a Chivas a las 19:00 horas en el Universitario, mientras que Atlas hará lo propio frente a Cruz Azul a las 21:15 en el Jalisco. Para el domingo, América enfrentará a Pumas a las 17:00 en el Estadio Banorte, y más tarde Toluca se medirá con Pachuca a las 19:15 en el Nemesio Diez.

Los partidos de vuelta se disputarán el siguiente fin de semana. El sábado 9 de mayo, Chivas será local ante Tigres a las 19:07, seguido del duelo entre Cruz Azul y Atlas a las 21:15. El domingo 10, Pachuca recibirá a Toluca a las 17:00, mientras que Pumas cerrará la serie frente al América a las 19:15. Con este panorama, los ocho equipos inician una nueva etapa en la que la posición en la tabla deja de ser referencia y cada serie se definirá en 180 minutos. La Liguilla arranca con enfrentamientos que combinan historia, rivalidad y regularidad mostrada a lo largo del torneo.

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