Resultado Atlético de Madrid hoy: Obed Vargas participa en el 3-2 frente al Athletic de Bilbao

Obed Vargas volvió a tener actividad con el Atlético de Madrid en LaLiga y sumó 20 minutos de juego en el triunfo 3-2 del conjunto colchonero ante Athletic Club de Bilbao, partido disputado este sábado en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la Jornada 32 del campeonato español.

El mediocampista mexicano no fue titular, pero Diego Simeone lo mandó al campo al minuto 71, cuando el Atlético ya había logrado darle la vuelta al marcador. Su ingreso llegó en una fase de control y resistencia para los rojiblancos, que terminaron sufriendo en los minutos finales por el descuento del Athletic.

El partido comenzó cuesta arriba para el Atlético de Madrid. Athletic Club se adelantó al minuto 23 con un remate de cabeza de Aitor Paredes, resultado con el que los visitantes se fueron al descanso con ventaja y con mejores sensaciones futbolísticas.