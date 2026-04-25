Resultado Atlético de Madrid hoy: Obed Vargas participa en el 3-2 frente al Athletic de Bilbao
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El mediocampista mexicano ingresó al minuto 71 en la victoria, resultado que corta una mala racha colchonera antes de su duelo de Champions League
Obed Vargas volvió a tener actividad con el Atlético de Madrid en LaLiga y sumó 20 minutos de juego en el triunfo 3-2 del conjunto colchonero ante Athletic Club de Bilbao, partido disputado este sábado en el Riyadh Air Metropolitano, correspondiente a la Jornada 32 del campeonato español.
El mediocampista mexicano no fue titular, pero Diego Simeone lo mandó al campo al minuto 71, cuando el Atlético ya había logrado darle la vuelta al marcador. Su ingreso llegó en una fase de control y resistencia para los rojiblancos, que terminaron sufriendo en los minutos finales por el descuento del Athletic.
El partido comenzó cuesta arriba para el Atlético de Madrid. Athletic Club se adelantó al minuto 23 con un remate de cabeza de Aitor Paredes, resultado con el que los visitantes se fueron al descanso con ventaja y con mejores sensaciones futbolísticas.
Sin embargo, el equipo de Simeone reaccionó con fuerza en el segundo tiempo. Antoine Griezmann empató al minuto 49 y Alexander Sørloth firmó la remontada parcial al 54, antes de marcar nuevamente en el agregado para colocar el 3-1.
Athletic Club todavía recortó distancias con tanto de Gorka Guruzeta al 97, pero ya sin tiempo suficiente para evitar la derrota en Madrid. Para Obed Vargas, la participación representa otro paso en su adaptación al futbol español.
El mexicano, que llegó al Atlético de Madrid procedente del Seattle Sounders durante el mercado invernal, se mantiene como una alternativa en el mediocampo rojiblanco y busca consolidarse bajo las órdenes de Simeone rumbo al cierre de temporada.
El triunfo también tuvo un valor anímico importante para el Atlético de Madrid, que cortó una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y tomó impulso antes de enfrentar al Arsenal en las Semifinales de la Champions League.
No obstante, la victoria quedó marcada por la lesión de Pablo Barrios, quien salió al minuto 58 y encendió las alarmas en el equipo colchonero.
Con este resultado, el Atlético de Madrid se mantiene en la pelea por cerrar de la mejor manera LaLiga, mientras Obed Vargas continúa acumulando minutos en una etapa clave de su carrera.