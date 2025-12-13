¿Qué pasó con Messi en la India? La visita de 22 minutos que desató el caos en Calcuta

La visita de Lionel Messi a la India, que prometía ser un evento histórico para el futbol en ese país, terminó convertida en una fuerte polémica. El astro argentino apenas estuvo 22 minutos en el estadio Salt Lake de Calcuta, situación que detonó el enojo de los aficionados y derivó en disturbios, vandalismo y la intervención de las autoridades locales. El evento formaba parte del llamado GOAT Tour, una gira promocional que incluía actos públicos, saludos a los fans y la develación de una estatua monumental en honor al campeón del mundo. TE PUEDE INTERESAR: Toluca y Tigres definen al campeón del Apertura 2025 en el Nemesio Diez Miles de personas acudieron al estadio tras pagar boletos con precios elevados, con la expectativa de ver de cerca a Messi durante un tiempo considerable.

Sin embargo, la aparición del jugador del Inter Miami se limitó a un breve recorrido, saludos desde el campo y un acto protocolario. La corta estancia del argentino provocó una reacción inmediata en las gradas. Aficionados molestos comenzaron a lanzar objetos al terreno de juego, se reportaron destrozos de butacas, invasión de cancha y enfrentamientos con el personal de seguridad, lo que obligó a activar el protocolo de evacuación para resguardar a Messi y a su comitiva. Ante la magnitud del caos, la policía local intervino para controlar la situación y posteriormente detuvo al principal organizador del evento, señalado por una presunta mala gestión y por generar expectativas que no correspondían con lo que realmente se ofreció al público. Las autoridades calificaron lo ocurrido como un fallo grave de planeación.

La polémica escaló al plano político, ya que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental ofreció una disculpa pública tanto a Messi como a los aficionados afectados, además de anunciar una investigación oficial para deslindar responsabilidades y evitar que un episodio similar vuelva a repetirse. Aunque, la gira de Messi por la India tiene previstas más actividades en otras ciudades, sin embargo, lo sucedido en Calcuta dejó una mancha significativa en su visita. SE PREPARAN PARA SU ‘PEQUEÑA GIRA’ Por otro lado, las autoridades de la India han desplegado un operativo de 4 mil policías y han impuesto un cronograma estricto para blindar el ahora arribo de Messi en la ciudad de Hyderabad, en respuesta a los disturbios que obligaron a evacuar al jugador horas antes en la oriental Calcuta. El comisionado de Policía regional, G. Sudheer Babu, aseguró que se ha establecido un perímetro de seguridad de múltiples capas alrededor del estadio de Uppal.