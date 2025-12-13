Toluca y Tigres definen al campeón del Apertura 2025 en el Nemesio Diez

La Liga MX vivirá este domingo uno de los momentos más esperados del año con la Final de Vuelta del Torneo Apertura 2025, en la que Toluca y Tigres se enfrentarán en el Estadio Nemesio Diez para definir al nuevo campeón del futbol mexicano.

La serie llega con una mínima ventaja para el conjunto felino, por lo que el desenlace promete emociones hasta el último minuto.

En el partido de Ida, disputado en el Estadio Universitario, Tigres se impuso 1-0, resultado que le permite llegar a Toluca con la tranquilidad de saber que un empate o incluso una derrota por un gol, que llevaría la serie a tiempos extra, mantiene vivas sus aspiraciones.

Para los Diablos Rojos, el panorama es claro: están obligados a ganar ante su gente para mantenerse con vida en la pelea por el título, la doceava estrella que lo empataría con Chivas, como segundos máximos ganadores del torneo en México.

Toluca confía plenamente en su localía y en la presión que suele imponer el Nemesio Diez, un estadio que históricamente ha sido determinante en instancias finales.