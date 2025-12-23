¿Qué pasó? Hermana de Messi sufre accidente de tránsito y pospone su boda en Miami

Las vacaciones de Lionel Messi en Argentina se vieron alteradas por un inesperado suceso familiar. Su hermana menor, María Sol Messi, sufrió un accidente de tránsito en Miami, Florida, que la dejó con lesiones importantes y obligó a posponer su matrimonio.

Según información difundida por el programa LAM de América TV y retomada por La Nación, el incidente ocurrió mientras María Sol conducía. Se habría sentido mal de manera repentina, perdió el control del vehículo y se estrelló contra una pared. El choque provocó que la joven resultara con varias heridas que requieren atención médica prolongada.

Entre las lesiones reportadas, se encuentran fracturas en dos vértebras, fractura en el talón, quemaduras en la muñeca y una fractura adicional en la misma articulación. A pesar de la gravedad de las heridas, fuentes médicas confirmaron que María Sol no corre peligro y su estado general es estable. Tras recibir los primeros cuidados, fue trasladada a Rosario, Argentina, donde continuará con su proceso de recuperación.