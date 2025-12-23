¿Qué pasó? Hermana de Messi sufre accidente de tránsito y pospone su boda en Miami

/ 23 diciembre 2025
    ¿Qué pasó? Hermana de Messi sufre accidente de tránsito y pospone su boda en Miami
    Lionel Messi se mantiene cerca de su hermana durante su rehabilitación tras el accidente. FOTO: ESPECIAL

Debido a esto, la boda que iba a celebrar el 3 de enero con Julián “Tuli” Arellano, entrenador del Inter Miami Sub-19, se pospone mientras continúa su recuperación en Rosario, Argentina

Las vacaciones de Lionel Messi en Argentina se vieron alteradas por un inesperado suceso familiar. Su hermana menor, María Sol Messi, sufrió un accidente de tránsito en Miami, Florida, que la dejó con lesiones importantes y obligó a posponer su matrimonio.

Según información difundida por el programa LAM de América TV y retomada por La Nación, el incidente ocurrió mientras María Sol conducía. Se habría sentido mal de manera repentina, perdió el control del vehículo y se estrelló contra una pared. El choque provocó que la joven resultara con varias heridas que requieren atención médica prolongada.

Entre las lesiones reportadas, se encuentran fracturas en dos vértebras, fractura en el talón, quemaduras en la muñeca y una fractura adicional en la misma articulación. A pesar de la gravedad de las heridas, fuentes médicas confirmaron que María Sol no corre peligro y su estado general es estable. Tras recibir los primeros cuidados, fue trasladada a Rosario, Argentina, donde continuará con su proceso de recuperación.

La boda de María Sol estaba prevista para el próximo 3 de enero de 2026, fecha en la que iba a unirse en matrimonio con Julián “Tuli” Arellano, entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami. Debido al accidente y la necesidad de rehabilitación, la celebración se pospuso hasta nuevo aviso. Se esperaba que Lionel Messi, capitán de la selección argentina, estuviera presente en la ceremonia, pero los planes se han visto obligados a cambiar.

María Sol mantiene un perfil bajo en medios y redes sociales, y hasta el momento no ha emitido declaraciones sobre el accidente. La familia Messi se ha mantenido cercana durante este tiempo, apoyando a la joven en su recuperación y coordinando la atención médica necesaria.

El accidente ocurre en un momento especial para la familia, que disfrutaba de unos días de descanso en Argentina, lejos de la presión mediática. La situación ha generado preocupación entre los seguidores del futbolista, quienes siguen de cerca el estado de salud de su hermana y esperan noticias sobre su recuperación y la reprogramación del evento nupcial.

Mientras tanto, Lionel Messi continúa con sus compromisos deportivos y familiares, pero la atención familiar sigue centrada en el bienestar de María Sol, cuyo accidente sirve como recordatorio de que imprevistos pueden alterar incluso los planes mejor organizados.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

