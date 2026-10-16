Real Madrid exige la salida inmediata de Javier Tebas: polémica comparación con el nazismo desata escándalo

El Real Madrid exigió la dimisión inmediata de Javier Tebas como presidente de LaLiga y vicepresidente de la RFEF, luego de que el dirigente comparara su estrategia de comunicación con métodos de propaganda utilizados por el régimen nazi. La polémica surgió el 16 de octubre: Tebas cuestionó en X a Real Madrid TV y a periodistas afines al club. Afirmó que el canal selecciona jugadas arbitrales y alimenta sospechas para construir un relato de persecución.

Tebas sostuvo que esas prácticas recordaban a las empleadas por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi. Aclaró que su comparación se refería a técnicas de comunicación y no a la ideología del nazismo ni a los aficionados madridistas, pero la aclaración no evitó la respuesta. En un comunicado, el equipo presidido por Florentino Pérez calificó las declaraciones como “absolutamente intolerables” y de “extraordinaria gravedad”. También sostuvo que la conducta del presidente de LaLiga demuestra falta de neutralidad, respeto e imparcialidad para ejercer sus responsabilidades. El club aseguró que no se trata de un episodio aislado, sino de una serie de enfrentamientos con Tebas.

Rechazó que se le responsabilice por opiniones de periodistas ajenos y defendió el derecho de su televisión a cuestionar decisiones que afectan al futbol español. El Real Madrid vinculó la disputa con el caso Negreira, investigación por pagos del Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Afirmó que acudió a la UEFA para reclamar esclarecimiento y reiteró su exigencia de reformar tanto el arbitraje como las estructuras federativas. Tebas respondió que el Madrid ha solicitado varias veces su salida durante sus 13 años al frente de LaLiga. Acusó al club de recurrir a la intimidación y de buscar debilitar la competición española mediante un relato distorsionado. También rechazó que LaLiga haya permanecido inactiva ante el caso Negreira.

El choque reabre una prolongada batalla institucional que ya había provocado otro comunicado madridista el 22 de septiembre por las discrepancias sobre el arbitraje. Por ahora, Javier Tebas continúa en el cargo y la exigencia de renuncia no implica su salida automática.