Real Madrid recibe duro golpe: ratifican cuatro partidos de suspensión a Vinicius y se pierde el Clásico

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    Real Madrid recibe duro golpe: ratifican cuatro partidos de suspensión a Vinicius y se pierde el Clásico
    Vinicius Junior recibió un duro revés después de que Apelación ratificara sus cuatro partidos de suspensión, castigo que lo dejaría fuera del Clásico ante Barcelona. FOTO: ESPECIAL

La Federación Española rechazó la apelación del conjunto merengue por la expulsión del brasileño ante Villarreal; el club buscará revertir el castigo ante el TAD

El Real Madrid recibió un nuevo revés en su intento por recuperar a Vinicius Junior antes del Clásico contra Barcelona.

Este viernes, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Futbol rechazó el recurso presentado por el club y mantuvo los cuatro partidos de suspensión impuestos al delantero brasileño.

El castigo se originó en el duelo del pasado sábado frente al Villarreal, en el estadio Santiago Bernabéu. Al minuto 73, Vinicius tiró del cabello a Nathan Saliba durante una acción que terminó en gol del madridista.

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Tras la revisión arbitral, la anotación fue anulada y el atacante recibió tarjeta roja directa. El Comité de Disciplina aplicó dos encuentros de suspensión por la agresión, al considerar que ocurrió sin que ambos futbolistas estuvieran disputando el balón.

A ellos se sumaron otros dos por las protestas del brasileño, quien, según el acta del árbitro Isidro Díaz de Mera, se dirigió hacia el colegiado con actitud agresiva después de ser expulsado.

La directiva blanca solicitó anular el castigo o reducirlo mediante otros artículos del Código Disciplinario. Sin embargo, Apelación descartó que existiera un error manifiesto del árbitro y ratificó la aplicación de los artículos 130.2 y 127, relativos a la acción violenta al margen de la disputa y a las protestas.

Con la decisión, Vinicius no podrá jugar ante Sevilla, el 18 de octubre; Barcelona, el 25; Racing de Santander, el 1 de noviembre, y Valencia, el día 7.

Su ausencia en el Clásico del Spotify Camp Nou supone un contratiempo importante para el entrenador José Mourinho en uno de los compromisos más exigentes del calendario.

La batalla legal todavía no termina. El Real Madrid acudirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para buscar una reducción del castigo o su suspensión cautelar.

Si no consigue modificar la resolución, el brasileño reaparecería en LaLiga hasta el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, frente al Celta de Vigo. Un desafío para José Mourinho.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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