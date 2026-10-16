Real Madrid recibe duro golpe: ratifican cuatro partidos de suspensión a Vinicius y se pierde el Clásico

El Real Madrid recibió un nuevo revés en su intento por recuperar a Vinicius Junior antes del Clásico contra Barcelona. Este viernes, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Futbol rechazó el recurso presentado por el club y mantuvo los cuatro partidos de suspensión impuestos al delantero brasileño. El castigo se originó en el duelo del pasado sábado frente al Villarreal, en el estadio Santiago Bernabéu. Al minuto 73, Vinicius tiró del cabello a Nathan Saliba durante una acción que terminó en gol del madridista.

Tras la revisión arbitral, la anotación fue anulada y el atacante recibió tarjeta roja directa. El Comité de Disciplina aplicó dos encuentros de suspensión por la agresión, al considerar que ocurrió sin que ambos futbolistas estuvieran disputando el balón.

A ellos se sumaron otros dos por las protestas del brasileño, quien, según el acta del árbitro Isidro Díaz de Mera, se dirigió hacia el colegiado con actitud agresiva después de ser expulsado. La directiva blanca solicitó anular el castigo o reducirlo mediante otros artículos del Código Disciplinario. Sin embargo, Apelación descartó que existiera un error manifiesto del árbitro y ratificó la aplicación de los artículos 130.2 y 127, relativos a la acción violenta al margen de la disputa y a las protestas. Con la decisión, Vinicius no podrá jugar ante Sevilla, el 18 de octubre; Barcelona, el 25; Racing de Santander, el 1 de noviembre, y Valencia, el día 7.

Su ausencia en el Clásico del Spotify Camp Nou supone un contratiempo importante para el entrenador José Mourinho en uno de los compromisos más exigentes del calendario. La batalla legal todavía no termina. El Real Madrid acudirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para buscar una reducción del castigo o su suspensión cautelar. Si no consigue modificar la resolución, el brasileño reaparecería en LaLiga hasta el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, frente al Celta de Vigo. Un desafío para José Mourinho.