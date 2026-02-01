Real Madrid gana 2-1 al Rayo Vallecano con polémico penal de Mbappé en el descuento

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 1 febrero 2026
    Real Madrid gana 2-1 al Rayo Vallecano con polémico penal de Mbappé en el descuento
    Kylian Mbappé convirtió un penal polémico en los minutos finales para darle el triunfo al Real Madrid sobre el Rayo Vallecano en la jornada de LaLiga disputada en el Santiago Bernabéu. FOTO: AP

La decisión arbitral en el triunfo del Madrid desató la polémica y mantuvo al conjunto merengue en la pelea por el liderato de LaLiga

Real Madrid se impuso 2-1 al Rayo Vallecano este domingo en el estadio Santiago Bernabéu en un duelo marcado por la polémica en los minutos finales.

El conjunto merengue selló la victoria gracias a un penalti señalado en tiempo de descuento que Kylian Mbappé convirtió en gol, una decisión que generó protestas del equipo visitante y debate entre aficionados y analistas.

El partido se puso de cara temprano para los locales cuando Vinícius Júnior abrió el marcador con un brillante tanto en el minuto 15, culminando una jugada individual que batió al arquero rival.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Alcaraz hace historia: gana el Australian Open 2026 y completa el career Grand Slam

Sin embargo, el Rayo no se acomodó y, tras el descanso, logró la igualada con un remate de Jorge de Frutos tras una desatención de la defensa del Real Madrid.

Al final, con el reloj superando los noventa minutos, el árbitro sancionó un penalti a favor de Real Madrid por una falta dentro del área tras un roce entre Nobel Mendy y Brahim Díaz.

Mbappé fue el encargado de ejecutar la pena máxima y, con calma, colocó el balón en la red para dar el triunfo a Los Blancos.

La decisión del colegiado fue recibida con críticas por parte del Rayo Vallecano: su cuerpo técnico y jugadores expresaron su descontento por las decisiones arbitrales y la gestión del tiempo añadido, especialmente tras haber terminado el duelo con nueve hombres tras dos expulsiones de jugadores del Rayo.

Con este resultado, Real Madrid se mantiene como sublíder de LaLiga, a un punto del líder Barcelona, reforzando su presión en la lucha por el título.

El triunfo, aunque agónico y discutido, se suma a la campaña del equipo en la que busca consolidarse en lo más alto de la tabla.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional
resultados

Localizaciones


Madrid

Personajes


Kylian Mbappe

Organizaciones


Real Madrid
LaLiga

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La dependencia señaló que los nombramientos se oficializarán el lunes 2 de febrero en una ceremonia de toma de protesta.

Primeros cambios de alto mando en el sexenio: Sedena renueva Subsecretaría y GN
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, lamentó el feminicidio de su tía Eugenia Delgado, a quien llamaba ‘Queña’, y su prima Sheila, en su domicilio en Colima.

Mario Delgado lamenta asesinato de su tía y prima en Colima
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, durante su intervención en la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena llevada a cabo en el auditorio Aurora Jiménez del Recinto Legislativo de San Lázaro previo al nuevo periodo de sesiones ordinarias de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados que se llevará a cabo mañana 1 de febrero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatizó su apoyo a la ayuda humanitaria en Cuba y otros países
Las autoridades mexicanas señalaron que continuarán ajustando acciones conforme evolucione la situación en campo.

EU mueve la barrera contra el gusano barrenador a la frontera; México avala el ajuste técnico
Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela; arriba embajadora Laura Dogu

Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela
Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas

Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas
El gobierno de Estados Unidos reforzó la frontera entre Brownsville y Matamoros con boyas ancladas en el Río Bravo, como parte de una estrategia para disuadir la migración irregular y el tráfico ilícito

Estados Unidos reactiva y amplía sistema de boyas de seguridad en el Río Bravo, entre Brownsville y Matamoros
Epstein se suicidó en una celda de Manhattan en 2019 mientras esperaba su juicio por nuevos cargos de abuso infantil.

¿Qué hemos aprendido de los archivos de Epstein recientemente publicados?