Real Madrid gana 2-1 al Rayo Vallecano con polémico penal de Mbappé en el descuento

Real Madrid se impuso 2-1 al Rayo Vallecano este domingo en el estadio Santiago Bernabéu en un duelo marcado por la polémica en los minutos finales.

El conjunto merengue selló la victoria gracias a un penalti señalado en tiempo de descuento que Kylian Mbappé convirtió en gol, una decisión que generó protestas del equipo visitante y debate entre aficionados y analistas.

El partido se puso de cara temprano para los locales cuando Vinícius Júnior abrió el marcador con un brillante tanto en el minuto 15, culminando una jugada individual que batió al arquero rival.

