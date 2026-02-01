Real Madrid gana 2-1 al Rayo Vallecano con polémico penal de Mbappé en el descuento
La decisión arbitral en el triunfo del Madrid desató la polémica y mantuvo al conjunto merengue en la pelea por el liderato de LaLiga
Real Madrid se impuso 2-1 al Rayo Vallecano este domingo en el estadio Santiago Bernabéu en un duelo marcado por la polémica en los minutos finales.
El conjunto merengue selló la victoria gracias a un penalti señalado en tiempo de descuento que Kylian Mbappé convirtió en gol, una decisión que generó protestas del equipo visitante y debate entre aficionados y analistas.
El partido se puso de cara temprano para los locales cuando Vinícius Júnior abrió el marcador con un brillante tanto en el minuto 15, culminando una jugada individual que batió al arquero rival.
Sin embargo, el Rayo no se acomodó y, tras el descanso, logró la igualada con un remate de Jorge de Frutos tras una desatención de la defensa del Real Madrid.
Al final, con el reloj superando los noventa minutos, el árbitro sancionó un penalti a favor de Real Madrid por una falta dentro del área tras un roce entre Nobel Mendy y Brahim Díaz.
Mbappé fue el encargado de ejecutar la pena máxima y, con calma, colocó el balón en la red para dar el triunfo a Los Blancos.
La decisión del colegiado fue recibida con críticas por parte del Rayo Vallecano: su cuerpo técnico y jugadores expresaron su descontento por las decisiones arbitrales y la gestión del tiempo añadido, especialmente tras haber terminado el duelo con nueve hombres tras dos expulsiones de jugadores del Rayo.
Con este resultado, Real Madrid se mantiene como sublíder de LaLiga, a un punto del líder Barcelona, reforzando su presión en la lucha por el título.
El triunfo, aunque agónico y discutido, se suma a la campaña del equipo en la que busca consolidarse en lo más alto de la tabla.