UEFA no cede: mantiene boicot contra la FIFA y exige la salida de Gianni Infantino

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    UEFA no cede: mantiene boicot contra la FIFA y exige la salida de Gianni Infantino
    Gianni Infantino permanece bajo presión luego de que las 55 federaciones de la UEFA ratificaran su pérdida de confianza en su gestión. FOTO: ESPECIAL

Las federaciones europeas consideran insuficientes las disculpas del organismo y advierten que la crisis podría alcanzar los torneos juveniles

La UEFA ratificó que su boicot contra las competencias de la FIFA continúa vigente y sostuvo su pérdida de confianza en Gianni Infantino, pese a que el organismo retiró el proyecto que detonó la crisis y ofreció disculpas.

Las 55 federaciones europeas habían acordado no participar en torneos de la FIFA como respuesta a FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa que buscaba crear una empresa valuada en 20 mil millones de dólares y abrir a inversionistas privados una participación en los ingresos de grandes competencias, incluido el Mundial.

Infantino retiró la propuesta el 1 de agosto, pero la UEFA considera insuficiente la marcha atrás.

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Europa fijó dos condiciones para levantar el boicot: eliminar el proyecto y garantizar que no se repetirá otro intento semejante sin consultar a federaciones ni futbolistas. Según el bloque, esa segunda garantía no existe.

¿Por qué la UEFA exige la salida de Gianni Infantino?

La tensión aumentó después de la reunión celebrada en Rabat, Marruecos. La dirigencia de la FIFA respaldó al presidente, reconoció “errores” de proceso y comunicación y prometió una revisión interna.

La respuesta europea fue tajante: el apoyo de funcionarios cuyos cargos dependen de Infantino “no cambia nada”.

La UEFA sostiene que el dirigente perdió legitimidad y busca forzar su salida antes de la elección presidencial de marzo de 2027.

Inglaterra y Croacia retiraron el respaldo que habían otorgado a otra candidatura del suizo, mientras crece la búsqueda de un aspirante capaz de sumar votos fuera de Europa.

La presión no procede únicamente de las federaciones. FIFPRO, sindicato mundial de jugadores, calificó el caso como un “profundo abuso del poder presidencial” y reclamó reformas estructurales, participación vinculante de los futbolistas y derechos de voto para el sector profesional dentro del Consejo de la FIFA.

¿Cuándo comenzaría el boicot?

La primera prueba llegará el 5 de septiembre con el Mundial Femenil Sub-20 en Polonia. Después aparecen los mundiales Sub-17 Femenil de Marruecos y Sub-17 varonil de Qatar, además de la Copa Mundial Femenil de Brasil 2027.

Sin un acuerdo, selecciones europeas podrían ausentarse y convertir la amenaza política en una crisis deportiva.

Infantino conserva apoyo dentro de la FIFA, pero cada respaldo retirado y cada torneo próximo reducen su margen.

Europa ya no discute solamente el proyecto cancelado: cuestiona quién debe gobernar el futbol y advierte que no volverá a competir bajo las mismas condiciones.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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