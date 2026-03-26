El Estadio Cuauhtémoc recibirá el España vs Perú: Todo sobre el duelo internacional en Puebla

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Fútbol
/ 26 marzo 2026
    El Estadio Cuauhtémoc recibirá el España vs Perú: Todo sobre el duelo internacional en Puebla
    España se presentará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el 8 de junio, cuando enfrente a Perú en su último amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

La Selección de España oficializó que disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla su último partido de preparación antes de la Copa del Mundo 2026, en un duelo ante Perú programado para el 8 de junio

La Selección de España confirmó este jueves que jugará en Puebla frente a Perú el próximo 8 de junio de 2026, en lo que será su último amistoso antes de arrancar su participación en la Copa Mundial. La propia Real Federación Española de Futbol informó que el duelo se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc, recinto que volverá a colocarse en el foco internacional a solo unos días del inicio del torneo.

El anuncio le da forma a uno de los partidos internacionales más atractivos que recibirá México en la antesala del Mundial, con una selección española que llega como vigente campeona de Europa y ubicada en la cima del ranking FIFA, según destacó la RFEF en su comunicado oficial.

Además, el organismo español subrayó que Puebla será la sede del último examen del equipo de Luis de la Fuente antes de iniciar su camino mundialista.

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Para Puebla, el encuentro representa una vitrina de alto impacto por tratarse de una de las selecciones más poderosas del planeta.

La RFEF también recordó que el Estadio Cuauhtémoc cuenta con capacidad para 51 mil 726 espectadores y que fue sede en los Mundiales de 1970 y 1986, elementos que fortalecen el peso histórico del inmueble en territorio mexicano.

Puebla recibirá el último ensayo de España

El compromiso ante Perú llegará apenas una semana antes del debut español en la Copa del Mundo. De acuerdo con FIFA y con la propia federación española, España arrancará su participación en el Grupo H el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, luego enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Uruguay en Guadalajara.

El partido en Puebla también refuerza el papel de México como punto estratégico en la preparación mundialista, más allá de las ciudades sede oficiales.

De hecho, reportes previos ya habían adelantado que la Federación Peruana y directivos ligados al futbol sudamericano trabajaban en este amistoso, pero faltaba la confirmación formal de España, la cual ya llegó este 26 de marzo.

Con ello, Puebla amarra un duelo internacional de alto perfil entre dos selecciones de fuerte arrastre, en una fecha que promete atraer reflectores por la cercanía con el arranque del Mundial 2026 y por el atractivo de ver a España en suelo mexicano antes de su estreno oficial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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