Protestas frenan misa ligada a Cortés y Malinche en la Catedral

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    Protestas frenan misa ligada a Cortés y Malinche en la Catedral
    La decisión ocurrió entre falta de permisos de grabación y protestas de grupos indígenas. ESPECIAL
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La Arquidiócesis canceló una celebración eucarística vinculada con el musical ‘Malinche’

CDMX.- La Arquidiócesis Primada de México canceló la Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México, “Malinche y Cortés”, prevista para realizarse este lunes 4 de mayo a las 13:00 horas en la Catedral Metropolitana.

La institución religiosa informó que la cancelación se debió a que la producción responsable no reunió la totalidad de los permisos necesarios para grabar dentro del recinto religioso.

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La Arquidiócesis aclaró que la misa no tenía como finalidad rendir homenaje a Hernán Cortés, luego de que la convocatoria generó señalamientos y rechazo por parte de integrantes de grupos indígenas y danzantes.

La celebración fue solicitada por la producción de “Malinche”, musical de Nacho Cano que aborda la conquista de Tenochtitlan por Hernán Cortés y que se presenta en México desde marzo de 2025.

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El artista Nacho Cano había pedido que la celebración también fuera una acción de gracias por el tiempo que su puesta en escena ha permanecido en cartelera, además de contemplar la participación del coro del musical durante la ceremonia.

La Arquidiócesis sostuvo que la eucaristía no debía entenderse como un acto para exaltar personas o hechos históricos, sino como una celebración religiosa orientada a la oración por el mestizaje, la evangelización y la paz entre los pueblos.

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Grupos indígenas y danzantes se reunieron frente a la Catedral Metropolitana para protestar contra lo que consideraron un intento de homenaje a Hernán Cortés, pese a que la misa ya había sido cancelada.

Los manifestantes expresaron rechazo mediante pancartas con mensajes contra la conquista y exigieron respeto a los pueblos originarios, además de cuestionar la presencia prevista de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Arquidiócesis anunció que, a través de su Dimensión de Pueblos Originarios, organizará en los próximos meses un foro con iniciativas como Diálogo Nacional por la Paz para promover espacios de diálogo y unidad sobre mestizaje y evangelización en México. Con información de La Jornada

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