Las cartas de ‘El Chapo’ Guzmán, esto dicen

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo‘, solicitó en una de varias cartas enviadas a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York su extradición a México. Agencias de noticias y medios de comunicación ha podido consultar al menos tres cartas manuscritas del cofundador del Cártel de Sinaloa, registradas en el sistema de información judicial federal este lunes. En una de las cartas, escritas en inglés, aunque con una redacción confusa, ‘El Chapo’ reclama a la corte “mi derecho a solicitar ser devuelto a mi país”. El padre de ‘Los Chapitos’, una facción del Cártel de Sinaloa, insiste en la necesidad de un nuevo juicio, y denuncia que el proceso en el que fue condenado fue “Injusto” y hubo “violación de mis derechos”.

“Solicito al Tribunal de Distrito el reconocimiento de mis derechos para ser devuelto a mi país y buscar cambios sobre la violación de mi veredicto, en favor de la equidad en la ley federal”, señala ‘El Chapo’ en la carta, fechada el 23 de abril, pero recibida en la corte el 1 de mayo, según el sello. “Durante la conclusión de mi apelación, se ha cumplido con los requisitos para un nuevo juicio, y también para que las partes de ambos países puedan coordinar políticas conjuntas para lograr mi regreso a México”, subraya el mexicano, quien concluye la misiva agradeciendo al juez Brian Cogan, que lleva la causa, “por atender esta solicitud”.

LAS OTRAS CARTAS DE ‘EL CHAPO’ Una segunda carta emitida por Joaquín Guzmán fue recibida por las autoridades estadounidenses este lunes 4 de mayo, la cual refiere lo siguiente: “Hola, al juez del distrito de Nueva York, Este es Joaquín Guzmán de otro país que está solicitando documentos de mi caso. En estos documentos de los EU se demostraría mi castigo cruel en las Cortes de Distrito de Brooklyn. También estoy solicitando mi expediente de la ley para ver cómo el jurado llegó a una violación errónea de las deliberaciones del tribunal. “El veredicto de mi juicio no fue justo por la política exterior de no tener oportunidad de desestimar mi caso ni de mostrar evidencia para mi liberación. También llevo tres años esperando que mi apelación sea escuchada para una nueva audiencia sobre mi última esperanza fuera de los Estados Unidos. Gracias al juez por aceptar mi solicitud de carta para enviar documentos oficiales sobre los cargos y mi veredicto”, se lee en la segunda misiva. Por su parte, una última carta refiere que el narcotraficante ha mantenido una lucha por una política sobre su condena. Explicó que escribe en nombre de las cortes para señalar que se violó la política de evidencia, lo que perjudicó su condena, la cual considera errónea. ‘El Chapo’ también acusó que el juicio duró varios días y que la posición judicial debería haber llevado a desestimar el caso por falta de pruebas. Guzmán argumentó que la extradición a EU no otorgó autoridad a México sobre su reclusión, afirmando que no fue tratado de manera justa mientras estuvo encarcelado.

En otra misiva del 20 de abril, ‘El Chapo’ se queja de que ha solicitado sin éxito los documentos que llevaron a su condena. Esos documentos “no probarán (sic) mi cruel castigo” añade. “El veredicto de mi juicio no fue justo”, asegura. El Chapo asegura además que está a la espera desde hace tres años de una apelación.

Joaquín Guzmán invoca además la protección de “la primera a la quinta enmienda” de la Constitución estadounidense. En la escrita el pasado 20 de abril, ‘El Chapo’ Guzmán reclama que en los documentos de la Corte no se tienen evidencias para la “cruel sentencia” que pugna en Estados Unidos. “El veredicto de mi juicio no fue justo para mi política exterior al no tener la oportunidad de desestimar mi caso por no presentar pruebas contundentes para mi liberación”, añadió. El juez Cogan le ha denegado en diversas ocasiones al ‘Chapo’ su solicitud de un juicio nuevo o de un cambio de condiciones en la prisión donde cumple su sentencia y donde, afirma el capo, ha sufrido malos tratos.

En una carta en inglés, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán pidió al juez de su caso, Brian Cogan, un trato justo en Estados Unidos el pasado 17 de abril. El capo ha comenzado a aprender el idioma desde la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado, donde cumple condena. ”Esta es una carta cortés de la Constitución Política de México sobre la autoridad y las leyes de los Estados Unidos sobre mi extradición para darme un trato justo en este país. La aparición de las leyes constitucionales en la corte tiene el derecho a que sean conectadas y usadas para una protección igualitaria de mis derechos sobre este mandato”, se lee en la misiva. “Esta es una declaración para el juez sobre mi preocupación de falta de evidencia en la ley federal”, añade ‘El Chapo’ en la misiva, en la que recuerda otras veces en que ha denunciado malos tratos, incomunicación, falta de una alimentación apropiada y actos de tortura durante su estancia en la prisión de Colorado. Guzmán Loera ya pidió al tribunal “una cláusula de extradición” para regresar a México, y acusó al juez del caso, Brian Cogan, “de abusar de la política judicial” y basarse en pruebas “inexactas”.

‘EL CHAPO’ Y ‘LOS CHAPITOS’ EN UNA PRISIÓN DE EU En enero de 2017, Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, donde se le condenó a cadena perpetua el 18 de julio de 2019. Cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. Dos de los hijos de ‘El Chapo’, Ovidio y Joaquín, están presos en Chicago. Ambos alcanzaron acuerdos de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos. Aunque ha insistido en acusar violaciones en su proceso, todas las instancias han confirmado que debe permanecer en prisión en ADX Florence para cumplir con su cadena perpetua. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito ratificó en 2022 el veredicto emitido por el jurado de Brooklyn. Por lo que sus intentos por pedir un trato justo no han sido atendidos. (Con información de EFE y El Universal)

Publicidad