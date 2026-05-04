¿El Chapo regresará a México? Juez Brian Cogan desecha la solicitud

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    ¿El Chapo regresará a México? Juez Brian Cogan desecha la solicitud
    Brian Cogan desecha las solicitudes de Joaquín Guzmán, el Chapo Vanguardia

Desde su encierro en una prisión de máxima seguridad, El Chapo ha mandado varias cartas apelando a su situación de condena perpetua

El 4 de mayo se reportó que Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, volvió a comunicarse con las autoridades de los Estados Unidos para solicitar su apoyo, mientras reside en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado.

Según informes de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, recibieron una carta, escrita a mano, de Joaquín Guzmán. En el texto solicitó ser trasladado a México para continuar con su condena. El documento tiene como fecha el 23 de abril, pero fue recibido por la oficina de Brooklyn el primero de mayo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/pide-el-chapo-regresar-a-mexico-y-reabrir-su-caso-pese-a-negativas-previas-KG20152967

CARTA DE EL CHAPO

El contenido de la carta: Guzmán apela a la imparcialidad de la ley y asegura que varios elementos en su caso no han sido probados en su contra. Afirma que tales factores deberían invalidar el veredicto que lo condena.

Hola, a la Corte de Distrito de Brooklyn. Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación mediante extradición de regreso a México. Hoy he escrito varias cartas sobre la imparcialidad de mi apelación para obtener un trato igualitario ante la ley en la próxima fecha establecida.

‘Esta es una carta respetuosa sobre la violación de mis derechos ante los tribunales respecto a la evidencia contundente que no fue probada para desestimar mi caso. Pido a los tribunales de distrito que se respete mi derecho de solicitar el regreso a mi país y busco cambios por la violación de mi veredicto para que sea justo bajo la ley federal.

‘Mientras se completa mi apelación para un nuevo juicio, también las partes de ambos países pueden establecer una política conjunta para devolverme a mi país. Gracias al Juez de Distrito de Brooklyn por esta solicitud. Joaquín Guzmán’.

RESPUESTA A LA CARTA DEL CHAPO

Aunque no se ha emitido una declaración oficial por parte de la Corte de Brooklyn, se reportó que el juez federal Brian Cogan ha sido el responsable de declinar todas las solicitudes que ha enviado el exlíder del cártel de Sinaloa desde el 2019. Se ha destacado que la solicitud de ser extraditado a México fue negada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/joaquin-el-chapo-guzman-pide-ser-extraditado-a-mexico-PA20464092

Según el juez Cogan, las peticiones de Joaquín Guzmán carecen de méritos legales. Entre una de las peticiones, más destacadas por los medios, se mostró que Guzmán exigía mejores condiciones durante su arresto y argumentaba que no se le daba un trato justo. Sin embargo, se detalló que dichas solicitudes fueron trasladadas a otro departamento.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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