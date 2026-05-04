Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un herido por las fuerzas del orden

Un informe del Servicio Secreto de Estados Unidos alertó esta tarde de presuntos disparos cerca de la Casa Blanca, por lo que se ha puesto el edificio en cierre temporal. Presuntamente, un individuo fue baleado por agentes del orden cerca del Monumento a Washington. Mientras que la sede del Gobierno Federal estadounidense fue cerrada temporalmente poco antes de las 2:00 de la tarde, tiempo de México, ante el reporte del tiroteo.

Momentos después, la alerta fue retirada por el Servicio Secreto, a través de su cuenta de X señaló que personal de la agencia estadounidense se encontraba “presente en la escena de un tiroteo con intervención de un oficial en la calle 15 y la Avenida Independence en Washington, D.C.”. El Servicio Secreto informó que agente se vio involucrado en el incidente a lo largo del National Mall.

Informó que “una persona fue baleada por las fuerzas del orden; su condición es actualmente desconocida. Por favor, evite el área mientras los equipos de emergencia responden”, escribieron en la red social X. Al interior, medios de comunicación y periodistas fueron llevados a la sala de prensa tras escucharse los informes de disparos en calles cercanas a la sede de EU, mientras las fuerzas del orden respondían a la emergencia. En redes ciruclan videos de reporteris corriendo para salir del jardín norte de la Casa Blanca y entrar al edificio.

Trump no se ha pronunciado sobre el tiroteo.

TRUMP, EN MEDIO DE DISPAROS La madrugada del domingo 5 de abril, el Servicio Secreto informó la investigación de un posible tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump se encontraba celebrando la Pascua. Los agentes federales respondieron a un informe de disparos a primera hora de este domingo en las inmediaciones del Parque Lafayette, detalló la agencia en un comunicado. El parque Lafayette se encuentra justo al norte de la Casa Blanca y hace parte del Parque del Presidente.

En la nota de prensa, el Servicio Secreto detalló que se registró el parque y la zona circundante, pero no se encontraron personas relacionadas con el incidente. La noche del 25 de abril, durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ocurrió un intento de tiroteo por un hombre de 31 años, identificado como Cole Tomas Allen, de California; quien fue detenido por elementos del Servicio Secreto.

El evento, realizado en la sala del Hotel Washington Hilton, tuvo que ser suspendido por protocolos de seguridad tras el arresto. Tras el incidente, el presidente Trump, junto con miembros de su gabinete, dieron una rueda de prensa de emergencia en la sala de conferencias de la Casa Blanca. Allen envió el documento a familiares minutos antes del ataque. En el texto expresó que no permitiría ser, según sus palabras, cómplice de los presuntos crímenes que atribuía al gobierno estadounidense. Acusó de “pedófilo, violador y traidor” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y expuso que su intención era atacar a funcionarios públicos.

Allen, quien firmó con alias como “Amistoso Asesino Federal”, sostuvo además que esperaba no atacar a asistentes ni personal de seguridad, aunque insinuó que estaba dispuesto a atravesar a los presentes para llegar a sus objetivos si lo consideraba necesario.

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