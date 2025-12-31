Roberto Carlos fue operado de emergencia por un problema cardíaco

/ 31 diciembre 2025
    Roberto Carlos fue operado de emergencia por un problema cardíaco
    Roberto Carlos permanece en recuperación tras una cirugía cardíaca de emergencia, reportado estable y fuera de peligro. FOTO: ESPECIAL

El exfutbolista brasileño y leyenda del Real Madrid fue sometido a una cirugía de urgencia tras detectarse una anomalía en su corazón durante estudios médicos realizados en São Paulo

El histórico exjugador brasileño Roberto Carlos fue operado de emergencia este martes en São Paulo, luego de que médicos detectaran un problema en su corazón durante una serie de estudios clínicos.

La noticia generó impacto inmediato en el entorno futbolístico internacional, debido al legado y relevancia del exlateral izquierdo.

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, Roberto Carlos acudió inicialmente a una clínica para realizarse estudios relacionados con un coágulo en una pierna.

Sin embargo, durante una resonancia magnética de cuerpo completo, los especialistas identificaron una anomalía en el funcionamiento de su corazón, lo que obligó a una intervención quirúrgica inmediata.

La operación, que estaba prevista para durar cerca de 40 minutos, se extendió por varias horas debido a complicaciones durante el procedimiento.

A pesar de ello, los reportes médicos confirmaron que la cirugía fue exitosa y que el exfutbolista se encuentra estable, fuera de peligro y bajo observación médica durante al menos 48 horas.

El propio entorno del brasileño aclaró que no sufrió un infarto y que la intervención fue preventiva, con el objetivo de corregir el problema detectado a tiempo.

Tras conocerse la noticia, diversas figuras del futbol, clubes y aficionados expresaron mensajes de apoyo y pronta recuperación para uno de los defensores más emblemáticos de la historia.

Roberto Carlos es recordado por su etapa dorada con el Real Madrid, club con el que conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, además de ser campeón del mundo con la selección de Brasil en Corea-Japón 2002.

Su potente disparo, velocidad y regularidad lo consolidaron como una de las máximas leyendas del futbol mundial.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

