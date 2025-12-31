Roberto Carlos fue operado de emergencia por un problema cardíaco

El histórico exjugador brasileño Roberto Carlos fue operado de emergencia este martes en São Paulo, luego de que médicos detectaran un problema en su corazón durante una serie de estudios clínicos.

La noticia generó impacto inmediato en el entorno futbolístico internacional, debido al legado y relevancia del exlateral izquierdo.

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, Roberto Carlos acudió inicialmente a una clínica para realizarse estudios relacionados con un coágulo en una pierna.

Sin embargo, durante una resonancia magnética de cuerpo completo, los especialistas identificaron una anomalía en el funcionamiento de su corazón, lo que obligó a una intervención quirúrgica inmediata.

La operación, que estaba prevista para durar cerca de 40 minutos, se extendió por varias horas debido a complicaciones durante el procedimiento.