Rumbo al Mundial 2026: Ecuador y Colombia brillan en Europa; Dinamarca sufre por Eriksen

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 sigue entregando señales, advertencias y protagonistas. En una jornada dominical cargada de amistosos internacionales, Ecuador y Colombia firmaron triunfos que alimentan la confianza de Sudamérica antes del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, mientras Noruega rescató un empate de carácter frente a Marruecos y Dinamarca quedó marcada por una escena de preocupación con Christian Eriksen, en un partido que ganaba 2-1 ante Ucrania antes de ser suspendido. El domingo dejó una lectura clara para las selecciones que están afinando detalles: ganar ayuda, pero competir bien importa todavía más. Ecuador encontró contundencia, Colombia administró su última prueba con jerarquía, Noruega mostró reacción ante un rival mundialista de peso y Dinamarca pasó del control del marcador a la angustia por la salud de uno de sus futbolistas más emblemáticos. Ecuador golea a Guatemala y fortalece su confianza rumbo al Mundial 2026 Ecuador cerró su preparación con una victoria convincente por 3-0 sobre Guatemala en Columbus, Ohio, resultado que refuerza el optimismo de la Tri antes de encarar la Copa del Mundo. El equipo sudamericano impuso condiciones, sostuvo el control del partido y encontró los goles necesarios para convertir el amistoso en una inyección anímica.

La victoria llega en un momento importante para una selección ecuatoriana que ha construido buena parte de su identidad reciente desde el orden defensivo, la intensidad física y la solidez en mediocampo. Frente a Guatemala, además de proteger su arco, Ecuador logró trasladar su dominio al marcador, un aspecto clave para llegar con mejores sensaciones al debut mundialista. El 3-0 no sólo representa una goleada en el último ensayo, también funciona como mensaje competitivo. Ecuador llega al Mundial 2026 con una generación que mezcla experiencia, juventud y futbolistas consolidados en ligas europeas. La Tri sabe que su margen de crecimiento pasa por ser más agresiva en ataque, y este domingo dio un paso en esa dirección. Colombia derrota a Jordania y cierra con autoridad su preparación Colombia también cumplió en su último partido de preparación. La selección dirigida por Néstor Lorenzo venció 2-0 a Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, en un encuentro que sirvió para ajustar piezas, medir cargas y evitar riesgos innecesarios antes del arranque mundialista. La gran figura fue Jhon Arias, quien apareció en los momentos decisivos para firmar el doblete de la Tricolor. Colombia no necesitó acelerar de más para imponer su calidad, pero sí mostró momentos de asociación ofensiva importantes, especialmente con la participación de James Rodríguez y Luis Díaz en la generación de juego.

El triunfo confirma el buen cierre de preparación del conjunto colombiano, que venía de derrotar 3-1 a Costa Rica y ahora suma otra victoria antes de enfocarse completamente en su debut mundialista ante Uzbekistán. Para Colombia, el reto será trasladar esa superioridad de los amistosos a un grupo donde también aparecen Portugal y República Democrática del Congo. Más allá del marcador, la Selección Colombia dejó una sensación de equipo maduro. No fue una actuación desbordada, sino una victoria controlada, útil para llegar con estabilidad emocional y futbolística al torneo. En un Mundial expandido, donde los detalles pueden definir cruces y caminos, cerrar con el arco en cero y con jugadores ofensivos conectados es una señal positiva. Noruega rescata empate ante Marruecos con gol de Odegaard Noruega no ganó, pero sí dejó una muestra de carácter. El equipo europeo empató 1-1 ante Marruecos, una de las selecciones más competitivas del ciclo mundialista después de su histórica actuación en Qatar 2022. El conjunto africano se adelantó temprano con un gol de Brahim Díaz, pero Noruega resistió, creció con el paso de los minutos y encontró el empate por medio de Martin Odegaard. El capitán noruego apareció en el tramo final para firmar el 1-1 y evitar la derrota en un amistoso de alta exigencia. Para Noruega, el resultado tiene valor porque llegó ante un rival ordenado, físico y con talento individual. Además, el empate refuerza la importancia de Odegaard como líder futbolístico de una selección que vuelve a ilusionarse en el escenario mundial. Noruega llega al Mundial 2026 con una generación de alto impacto, encabezada por figuras de élite que pueden cambiar partidos en pocos segundos. El empate ante Marruecos no es un resultado espectacular, pero sí deja una enseñanza: el equipo puede competir incluso cuando el partido se le complica desde el inicio.

Dinamarca ganaba, pero el susto de Eriksen frenó todo El caso de Dinamarca requiere un tratamiento distinto. Aunque el equipo danés ganaba 2-1 ante Ucrania en Odense, el amistoso fue suspendido después de que Christian Eriksen volviera a desplomarse sobre el campo. El momento recordó inevitablemente lo ocurrido en la Eurocopa de 2021, cuando el mediocampista sufrió un paro cardiaco durante un partido ante Finlandia. De acuerdo con los primeros reportes, Eriksen fue atendido de inmediato, recuperó la conciencia y fue trasladado para estudios médicos. La Federación Danesa informó que el jugador se encontraba estable bajo las circunstancias, mientras el cuerpo médico destacó la rápida reacción en el terreno de juego. Por esa razón, el partido no debe leerse únicamente desde el marcador. Dinamarca tenía ventaja, pero la noticia principal fue la salud de Eriksen y la suspensión del encuentro. En una jornada dominada por resultados mundialistas, el episodio recordó que el futbol también puede detenerse de golpe cuando la integridad de un jugador está en riesgo.

Una jornada de señales antes del Mundial 2026 Los amistosos de este domingo dejaron conclusiones importantes rumbo al Mundial 2026. Ecuador ganó con autoridad y encontró contundencia; Colombia cerró su preparación con triunfo, control y doblete de Jhon Arias; Noruega rescató un empate valioso ante Marruecos gracias a Odegaard; y Dinamarca vivió una tarde marcada por la preocupación, pese a que tenía ventaja ante Ucrania. Con el Mundial cada vez más cerca, estas pruebas sirven para medir algo más que marcadores. Sirven para confirmar liderazgos, ajustar sistemas, proteger planteles y reforzar estados de ánimo. En esa lectura, Sudamérica salió fortalecida con Ecuador y Colombia, Noruega demostró que puede reaccionar ante rivales fuertes y Dinamarca quedó pendiente de la evolución de Eriksen, cuya salud volvió a estar por encima de cualquier resultado.

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