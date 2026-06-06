¡Alemania humilla a Estados Unidos! Resultados de los amistosos rumbo al Mundial 2026: Ganan Argentina y Brasil

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    ¡Alemania humilla a Estados Unidos! Resultados de los amistosos rumbo al Mundial 2026: Ganan Argentina y Brasil
    Portugal, Inglaterra, Brasil y Argentina ganaron en la última jornada de amistosos rumbo al Mundial 2026, mientras Estados Unidos cayó ante Alemania. FOTO: AP

Portugal, Inglaterra y demás selecciones tuvieron actividad este sábado en duelos internacionales de preparación rumbo a la Copa del Mundo

La última jornada de amistosos internacionales antes del Mundial 2026 dejó victorias para varias potencias y una prueba exigente para Estados Unidos, una de las selecciones anfitrionas.

Portugal, Inglaterra, Brasil y Argentina cumplieron con triunfos que refuerzan su confianza, mientras que el equipo estadounidense cayó ante Alemania en un duelo que sirvió como termómetro competitivo.

Portugal derrotó 2-1 a Chile en Oeiras, en un partido intenso que terminó con ambos equipos con 10 jugadores. Gonçalo Guedes abrió el marcador para los lusos y Bruno Fernandes amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área, antes de que Lucas Cepeda descontara en la recta final.

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El resultado mantiene a Portugal con buenas sensaciones rumbo a la Copa del Mundo, aunque el trámite también dejó claro que el equipo de Roberto Martínez tendrá que controlar mejor los momentos de tensión.

En Chicago, Estados Unidos perdió 2-1 ante Alemania en el Soldier Field, pero el marcador no contó toda la historia. Los alemanes se adelantaron muy temprano con gol de Kai Havertz, aunque el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino reaccionó y empató con un potente disparo de Antonee Robinson.

En el segundo tiempo, Leroy Sané marcó el tanto definitivo para Alemania, que llegó a nueve triunfos consecutivos. Para el USMNT, la derrota dejó lecturas positivas por la respuesta competitiva ante una potencia europea, pero también dudas defensivas antes de iniciar su Mundial como local.

Inglaterra también sacó adelante su compromiso, aunque sin brillo. El equipo de Thomas Tuchel venció 1-0 a Nueva Zelanda en Tampa, con gol de Harry Kane en el tiempo agregado del primer tiempo.

El encuentro se jugó bajo condiciones de calor intenso, por lo que el cuerpo técnico aprovechó para repartir minutos y probar variantes. Kane volvió a aparecer como el gran referente ofensivo inglés, en una selección que ganó, pero todavía busca mayor contundencia.

Brasil tuvo que trabajar más de lo esperado para vencer 2-1 a Egipto en Cleveland. Bruno Guimarães adelantó a la Canarinha tras un error defensivo, pero Mostafa Zico empató rápidamente para los africanos.

En el complemento, Endrick apareció para devolverle la ventaja al equipo de Carlo Ancelotti, que resistió la presión egipcia y cerró su preparación con un triunfo útil. La Verdeamarela mostró pegada, aunque también dejó señales de fragilidad en salida.

Argentina, actual campeona del mundo, superó 2-0 a Honduras en Texas, en un partido marcado por la ausencia de Lionel Messi. Lautaro Martínez fue protagonista con gol y asistencia, mientras que Giuliano Simeone completó la victoria albiceleste.

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Más de 91 mil aficionados se dieron cita en el Kyle Field, en una muestra del arrastre que mantiene la selección de Lionel Scaloni en Estados Unidos.

Con estos resultados, las potencias llegan al Mundial 2026 con distintos matices. Portugal, Inglaterra, Brasil y Argentina ganaron para alimentar expectativas, mientras que Estados Unidos, pese a la derrota, encontró una prueba de alto nivel justo antes de afrontar el torneo que organizará junto a México y Canadá.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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