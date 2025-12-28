Serie A al ‘rojo vivo’: Inter toma la cima, Milan y Napoli le pisan los talones

La Serie A vive un cierre de año con máxima tensión en la parte alta de la tabla. Los resultados de este domingo apretaron aún más la lucha por el Scudetto, con Inter de Milán, AC Milan y Napoli intercambiando posiciones y manteniéndose separados por márgenes mínimos. El gran ganador de la jornada fue el Inter de Milán, que logró un triunfo clave 1-0 como visitante ante Atalanta en Bérgamo. TE PUEDE INTERESAR: Browns vencen a Steelers y el Norte de la AFC se define en la última semana

El tanto de Lautaro Martínez fue suficiente para que los nerazzurri sumaran 36 puntos y recuperaran el liderato de la liga, confirmándose como el equipo más consistente del momento. La solidez defensiva y la efectividad en momentos puntuales volvieron a ser la base del proyecto interista, que cerró el año en lo más alto. Por su parte, el AC Milan también cumplió en casa con una victoria contundente 3-0 sobre Hellas Verona en San Siro. Christian Pulisic abrió el marcador y Christopher Nkunku firmó un doblete para un triunfo que mantuvo a los rossoneri muy cerca de la cima. Con este resultado, Milan se queda a un punto del Inter, confirmando que la pelea entre ambos gigantes de la ciudad será uno de los grandes atractivos del campeonato.

En paralelo, Napoli no perdió pisada en la carrera por el título. El conjunto del sur de Italia se impuso 2-0 en su visita a Cremonese, con Rasmus Højlund como figura al marcar los dos goles del encuentro. El cuadro napolitano llegó a 34 unidades, colocándose a solo dos puntos del liderato, y demostrando que su ofensiva puede marcar diferencia incluso fuera de casa. Tras estos resultados, la tabla de posiciones refleja una batalla cerradísima en la cima de la Serie A: Inter lidera con 36 puntos, seguido por AC Milan con 35 y Napoli con 34, en una diferencia mínima que anticipa un cierre de temporada vibrante.