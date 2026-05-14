‘Soy el cuarto delantero’: Mbappé estalla tras la humillación de Arbeloa y la rechifla del Bernabéu

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Fútbol Internacional
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    ‘Soy el cuarto delantero’: Mbappé estalla tras la humillación de Arbeloa y la rechifla del Bernabéu
    Kylian Mbappé ingresó de cambio en la victoria del Real Madrid ante Oviedo, pero fue recibido con abucheos por la afición en el Santiago Bernabéu. FOTO: EFE

Real Madrid venció 2-0 al Real Oviedo, pero la noche quedó marcada por la tensión con ‘Kiki’, quien fue silbado por su afición y reveló una frase que encendió la crisis interna del club

Real Madrid cumplió en el marcador, pero no logró calmar el incendio que se vive en el Santiago Bernabéu.

El equipo de Álvaro Arbeloa derrotó 2-0 al Real Oviedo en LaLiga, con goles de Gonzalo García y Jude Bellingham, aunque el resultado pasó a segundo plano por la reacción de la afición contra Kylian Mbappé, quien fue abucheado al momento de ingresar al terreno de juego.

El francés comenzó el partido en la banca y entró al minuto 69 en lugar de Gonzalo, autor del primer tanto merengue.

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Lejos de recibir una ovación, Mbappé escuchó silbidos de buena parte del Bernabéu, una señal clara del desgaste entre el delantero y el entorno madridista después de una temporada sin títulos y marcada por ausencias, lesiones y críticas a su compromiso.

La tensión creció aún más después del encuentro, cuando Mbappé rompió el silencio sobre su suplencia y dejó una frase que sacudió al vestidor del Real Madrid.

El atacante confesó que Álvaro Arbeloa le comunicó que actualmente es “el cuarto delantero del Real Madrid”, una declaración que refleja el momento delicado que atraviesa dentro del equipo blanco.

El triunfo ante el Oviedo tuvo poco brillo para el madridismo. Gonzalo adelantó al Real Madrid antes del descanso, al minuto 44, y Bellingham sentenció el 2-0 al 80’, resultado que mantiene al conjunto blanco en el segundo lugar de LaLiga, ya sin opciones de título tras la coronación del Barcelona.

Sin embargo, el foco quedó instalado sobre Mbappé. El delantero francés, señalado por perderse el Clásico ante Barcelona por una lesión muscular, intentó mostrarse activo durante sus minutos en la cancha, pero cada intervención estuvo acompañada por un ambiente frío.

La victoria sirvió para sumar tres puntos, no para reconciliar al equipo con su afición.

El caso Mbappé se convierte ahora en el gran tema del cierre de temporada del Real Madrid.

La suplencia, los abucheos y la frase sobre su lugar como “cuarto delantero” aumentan la presión sobre Arbeloa y sobre una plantilla que, pese al 2-0, cerró la noche con más preguntas que respuestas.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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