Ter Stegen fuera de la capitanía del Barcelona por decisión de la directiva

    Hansi Flick, técnico del Barça, enfrenta el reto de mantener la cohesión del grupo en plena pretemporada. FOTO: AP

Mientras se resuelve el expediente disciplinario, Ronald Araújo asume el liderazgo del vestuario en un contexto marcado por tensiones internas y la cercanía del Trofeo Joan Gamper

El FC Barcelona ha retirado de forma temporal la capitanía del primer equipo a Marc-André ter Stegen, tras una disputa con el arquero por su negativa a autorizar el envío de su informe médico a LaLiga. El club abrió un expediente disciplinario contra el portero alemán, decisión que derivó en la suspensión de sus funciones como capitán.

Mediante un comunicado, el club explicó que la medida fue tomada de forma conjunta por la directiva, la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Mientras se mantenga abierto el proceso disciplinario, el defensor uruguayo Ronald Araújo asumirá la capitanía, justo en un momento importante de la pretemporada.

La raíz del conflicto radica en la operación de espalda a la que fue sometido Ter Stegen recientemente. Sin la validación del informe médico por parte del jugador, el club no puede liberar masa salarial ni registrar nuevos fichajes ante LaLiga, lo que complica la planificación deportiva. Algunas fuentes cercanas al entorno del club aseguran que la postura del arquero es deliberada, lo que ha elevado la tensión con la dirigencia.

La urgencia del tema llevó al club a actuar antes del Trofeo Joan Gamper, que se celebra este domingo. Tradicionalmente, el capitán se dirige a los aficionados antes del inicio del partido, por lo que se ha designado a Araújo como el encargado de hablar ante los seguidores en el Estadi Olímpic Lluís Companys, con el fin de evitar momentos incómodos.

Aunque la sanción es temporal, el club no descarta una nueva votación interna para definir al capitán de la temporada 2025-26. En el escenario actual, es poco probable que Ter Stegen sea considerado como opción para representar al grupo en actos institucionales o mediáticos.

El guardameta alemán había sido designado primer capitán tras la salida de Sergio Busquets, consolidándose como uno de los líderes del vestuario en los últimos años. Sin embargo, este episodio marca un distanciamiento entre el jugador y la directiva, que busca preservar la estabilidad del equipo y cumplir con las exigencias regulatorias de LaLiga.

Este conflicto se suma a otros desafíos de la pretemporada, como los ajustes financieros y los movimientos de plantilla. Bajo el liderazgo de Hansi Flick, el cuerpo técnico deberá manejar un vestuario en medio de decisiones administrativas que ya empiezan a marcar el rumbo de la nueva campaña.

