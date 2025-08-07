Ter Stegen fuera de la capitanía del Barcelona por decisión de la directiva

El FC Barcelona ha retirado de forma temporal la capitanía del primer equipo a Marc-André ter Stegen, tras una disputa con el arquero por su negativa a autorizar el envío de su informe médico a LaLiga. El club abrió un expediente disciplinario contra el portero alemán, decisión que derivó en la suspensión de sus funciones como capitán.

Mediante un comunicado, el club explicó que la medida fue tomada de forma conjunta por la directiva, la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Mientras se mantenga abierto el proceso disciplinario, el defensor uruguayo Ronald Araújo asumirá la capitanía, justo en un momento importante de la pretemporada.

La raíz del conflicto radica en la operación de espalda a la que fue sometido Ter Stegen recientemente. Sin la validación del informe médico por parte del jugador, el club no puede liberar masa salarial ni registrar nuevos fichajes ante LaLiga, lo que complica la planificación deportiva. Algunas fuentes cercanas al entorno del club aseguran que la postura del arquero es deliberada, lo que ha elevado la tensión con la dirigencia.

La urgencia del tema llevó al club a actuar antes del Trofeo Joan Gamper, que se celebra este domingo. Tradicionalmente, el capitán se dirige a los aficionados antes del inicio del partido, por lo que se ha designado a Araújo como el encargado de hablar ante los seguidores en el Estadi Olímpic Lluís Companys, con el fin de evitar momentos incómodos.