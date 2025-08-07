Lamine Yamal y PSG encabezan la lista de nominados al Balón de Oro 2025
Luis Enrique compite por el premio al mejor entrenador del año tras llevar al PSG a su primer título europeo
La revista France Football reveló este 7 de agosto a los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2025, destacando el protagonismo del Paris Saint-Germain, que cuenta con nueve representantes, y del joven atacante del Barcelona, Lamine Yamal.
El club parisino, reciente campeón de la Champions League, domina la lista con jugadores como Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Vitinha y Fabián Ruiz, entre otros. Su técnico, Luis Enrique, también fue incluido como candidato al premio Johan Cruyff al mejor entrenador del año, reforzando el dominio del PSG en las nominaciones.
Por parte del FC Barcelona, figuran en la lista Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Robert Lewandowski, tras una temporada en la que el club logró el triplete nacional. El Real Madrid aporta a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Jr., reflejo de su constante presencia en la élite europea.
Otros equipos representados son el Inter de Milán, con Denzel Dumfries y Lautaro Martínez; el Arsenal, con Declan Rice y Viktor Gyökeres; el Bayern Múnich, con Harry Kane y Michael Olise; el Liverpool, con Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister; y el Chelsea, con Cole Palmer.
Entre los favoritos al galardón se mencionan a Ousmane Dembélé, por su consistencia con el PSG, y al juvenil Lamine Yamal, quien con 18 años ya ha sido clave en la obtención de títulos importantes con el Barcelona. También destaca Raphinha, por su influencia ofensiva durante la temporada.
En cuanto a los premios complementarios, el galardón Lev Yashine al mejor portero del año tiene como principales contendientes a Gianluigi Donnarumma (PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Jan Oblak (Atlético de Madrid) y David Raya (Arsenal). Donnarumma parte como favorito por su papel decisivo en la Champions.
Para el premio al mejor entrenador, junto a Luis Enrique, aparecen Hansi Flick (Barcelona), por el triplete nacional; Antonio Conte (Nápoles); Enzo Maresca (Chelsea); y Arne Slot (Liverpool).
La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 se perfila como una jornada de alto interés, marcada por la competencia entre figuras consolidadas y nuevas generaciones que han comenzado a dejar su huella en el fútbol mundial.