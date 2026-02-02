Ter Stegen se lesiona con el Girona y enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026

El portero alemán Marc André ter Stegen, guardameta internacional y cedido esta temporada del FC Barcelona al Girona FC, sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido de liga ante el Real Oviedo, lo que ha encendido las alarmas sobre su continuidad en el terreno de juego y su posible participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La lesión tuvo lugar en su segundo encuentro vistiendo la camiseta del Girona, luego de fichar en mercado invernal en busca de continuidad tras haber perdido la titularidad en el Barcelona.

Los primeros reportes médicos estiman una ausencia cercana a los dos o más meses, con la posibilidad de que se necesite cirugía dependiendo de los resultados de las pruebas complementarias.

Ante la gravedad del problema físico, el Girona está evaluando si mantener a Ter Stegen en el club o regresarlo al Barcelona para que reciba atención médica especializada de la entidad que posee sus derechos.

Algunos informes señalan que la cesión podría incluso terminar anticipadamente si la recuperación se complica.