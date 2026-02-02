Ter Stegen se lesiona con el Girona y enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 2 febrero 2026
    Ter Stegen se lesiona con el Girona y enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
    Marc-André ter Stegen será evaluado y tratado por el Barcelona tras lesionarse con el Girona, en un momento clave de su carrera rumbo a la Copa del Mundo 2026. FOTO: AP

El arquero alemán sufrió una lesión que será atendida por el Barcelona, situación que pone en duda su continuidad y su presencia en la Copa del Mundo, ante la ausencia de Manuel Neuer

El portero alemán Marc André ter Stegen, guardameta internacional y cedido esta temporada del FC Barcelona al Girona FC, sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido de liga ante el Real Oviedo, lo que ha encendido las alarmas sobre su continuidad en el terreno de juego y su posible participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La lesión tuvo lugar en su segundo encuentro vistiendo la camiseta del Girona, luego de fichar en mercado invernal en busca de continuidad tras haber perdido la titularidad en el Barcelona.

Los primeros reportes médicos estiman una ausencia cercana a los dos o más meses, con la posibilidad de que se necesite cirugía dependiendo de los resultados de las pruebas complementarias.

TE PUEDE INTERESAR: Uros Durdevic refuerza el ataque de Rayados para el Clausura 2026

Ante la gravedad del problema físico, el Girona está evaluando si mantener a Ter Stegen en el club o regresarlo al Barcelona para que reciba atención médica especializada de la entidad que posee sus derechos.

Algunos informes señalan que la cesión podría incluso terminar anticipadamente si la recuperación se complica.

En el Barcelona, el entrenador y el cuerpo médico seguirán de cerca su evolución, ya que el guardameta fue enviado al Girona con la esperanza de recuperar ritmo de competencia y fortalecer sus opciones de estar en la lista final de Alemania para el Mundial.

¿Qué representa para Alemania?

La selección alemana, dirigida por Julian Nagelsmann, había considerado a Ter Stegen como una pieza clave para el torneo veraniego programado en Estados Unidos, México y Canadá.

Su prolongada ausencia por lesión podría alterar los planes en la portería si no logra estar en plenitud física para la convocatoria.

Este contratiempo llega en un contexto donde el arquero de 33 años ha sufrido lesiones importantes en campañas recientes y ahora ve comprometido uno de sus objetivos principales de la temporada: defender la portería alemana en el certamen más importante de selecciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional

Localizaciones


Barcelona

Organizaciones


LaLiga
FC Barcelona
Girona FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó en conferencia los resultados del monitoreo semanal de precios de gasolina del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030

‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas.

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior. FOTO:

Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base
Una vacuna contra el cáncer, que es personalizada para cada paciente y que fue desarrollada en Ginebra, ganó el Premio Pfizer a la Investigación 2026.

Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal.

Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado