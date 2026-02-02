Ter Stegen se lesiona con el Girona y enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El arquero alemán sufrió una lesión que será atendida por el Barcelona, situación que pone en duda su continuidad y su presencia en la Copa del Mundo, ante la ausencia de Manuel Neuer
El portero alemán Marc André ter Stegen, guardameta internacional y cedido esta temporada del FC Barcelona al Girona FC, sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo durante el partido de liga ante el Real Oviedo, lo que ha encendido las alarmas sobre su continuidad en el terreno de juego y su posible participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La lesión tuvo lugar en su segundo encuentro vistiendo la camiseta del Girona, luego de fichar en mercado invernal en busca de continuidad tras haber perdido la titularidad en el Barcelona.
Los primeros reportes médicos estiman una ausencia cercana a los dos o más meses, con la posibilidad de que se necesite cirugía dependiendo de los resultados de las pruebas complementarias.
TE PUEDE INTERESAR: Uros Durdevic refuerza el ataque de Rayados para el Clausura 2026
Ante la gravedad del problema físico, el Girona está evaluando si mantener a Ter Stegen en el club o regresarlo al Barcelona para que reciba atención médica especializada de la entidad que posee sus derechos.
Algunos informes señalan que la cesión podría incluso terminar anticipadamente si la recuperación se complica.
En el Barcelona, el entrenador y el cuerpo médico seguirán de cerca su evolución, ya que el guardameta fue enviado al Girona con la esperanza de recuperar ritmo de competencia y fortalecer sus opciones de estar en la lista final de Alemania para el Mundial.
¿Qué representa para Alemania?
La selección alemana, dirigida por Julian Nagelsmann, había considerado a Ter Stegen como una pieza clave para el torneo veraniego programado en Estados Unidos, México y Canadá.
Su prolongada ausencia por lesión podría alterar los planes en la portería si no logra estar en plenitud física para la convocatoria.
Este contratiempo llega en un contexto donde el arquero de 33 años ha sufrido lesiones importantes en campañas recientes y ahora ve comprometido uno de sus objetivos principales de la temporada: defender la portería alemana en el certamen más importante de selecciones.