Uros Durdevic refuerza el ataque de Rayados para el Clausura 2026
Monterrey confirmó la llegada del delantero serbio Djuka, goleador probado en la Liga MX, como su nuevo refuerzo ofensivo rumbo al Clausura 2026
Los Rayados de Monterrey han concretado uno de los movimientos más importantes del cierre del mercado de fichajes del Clausura 2026 al asegurar el arribo del delantero serbio Uros Durdevic, conocido también como Djuka, procedente de los Rojinegros del Atlas.
La directiva regiomontana acordó la transferencia para reforzar el eje del ataque luego de la salida de Germán Berterame al Inter Miami de la MLS, un movimiento que dejó un vacío ofensivo que el club buscó cubrir con urgencia.
Durdevic, de 31 años, llega con credenciales destacadas en el fútbol mexicano, donde se consolidó como una pieza clave en el Atlas desde su llegada en 2024.
En su paso por los rojinegros se convirtió en uno de los artilleros más productivos de la Liga MX, acumulando 20 goles y 4 asistencias en alrededor de 50 partidos, además de haber sido campeón de goleo en el Clausura 2025.
Los informes apuntan a que la operación rondaría los 2.8 millones de dólares, y que Durdevic firmará un contrato por dos años y medio con Monterrey, una duración que refleja la confianza del club en su aporte ofensivo a corto y mediano plazo.
El delantero deberá presentarse con el equipo en los próximos días para realizar exámenes médicos y pruebas físicas antes de su presentación oficial y posible debut con el equipo encabezado por Domènec Torrent, que lo espera como pieza fundamental para mantener el poder ofensivo del conjunto en Liga MX y competencias internacionales.
La llegada de Durdevic representa una apuesta por un delantero ya probado en el balompié mexicano, con capacidad de adaptación inmediata y olfato goleador, lo que lo convierte en una contratación estratégica para Rayados en lo que resta de la temporada.