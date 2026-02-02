Uros Durdevic refuerza el ataque de Rayados para el Clausura 2026

Los Rayados de Monterrey han concretado uno de los movimientos más importantes del cierre del mercado de fichajes del Clausura 2026 al asegurar el arribo del delantero serbio Uros Durdevic, conocido también como Djuka, procedente de los Rojinegros del Atlas.

La directiva regiomontana acordó la transferencia para reforzar el eje del ataque luego de la salida de Germán Berterame al Inter Miami de la MLS, un movimiento que dejó un vacío ofensivo que el club buscó cubrir con urgencia.

Durdevic, de 31 años, llega con credenciales destacadas en el fútbol mexicano, donde se consolidó como una pieza clave en el Atlas desde su llegada en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid pierde a Jude Bellingham por lesión y el inglés estará fuera alrededor de un mes

En su paso por los rojinegros se convirtió en uno de los artilleros más productivos de la Liga MX, acumulando 20 goles y 4 asistencias en alrededor de 50 partidos, además de haber sido campeón de goleo en el Clausura 2025.

Los informes apuntan a que la operación rondaría los 2.8 millones de dólares, y que Durdevic firmará un contrato por dos años y medio con Monterrey, una duración que refleja la confianza del club en su aporte ofensivo a corto y mediano plazo.