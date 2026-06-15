Luis Gabriel Rey reporta con Chivas; así comenzó la pretemporada rojiblanca

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    Luis Gabriel Rey reporta con Chivas; así comenzó la pretemporada rojiblanca
    Chivas arrancó trabajos con varias ausencias, ya que cinco futbolistas continúan disputando la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. FOTO: CHIVAS

Chivas inició su pretemporada rumbo al Apertura 2026, mientras cinco jugadores permanecen concentrados con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo

Las vacaciones terminaron para las Chivas. Este lunes 15 de junio, el plantel rojiblanco inició oficialmente los trabajos de pretemporada rumbo al Torneo Apertura 2026, con la realización de pruebas físicas y médicas en Guadalajara, mientras la directiva trabaja en la incorporación de nuevos elementos para fortalecer al equipo que se quedó a un paso de la final en el semestre anterior.

Después de alcanzar las semifinales del Clausura 2026 y convertirse en uno de los equipos protagonistas de la competencia, el conjunto dirigido por Gabriel Milito comenzó una nueva etapa con la mira puesta en mejorar lo realizado el torneo pasado y pelear nuevamente por los primeros puestos del futbol mexicano.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/belgica-sufre-ante-egipto-y-arranca-la-copa-del-mundo-2026-con-empate-PH21409420

Desde temprana hora, los futbolistas disponibles acudieron a una clínica de la capital jalisciense para cumplir con las evaluaciones de rutina previas al arranque de los entrenamientos en cancha. Entre los primeros en presentarse estuvieron Fernando Rubén González y Richard Ledezma, quienes encabezaron la llegada de jugadores a lo largo de la mañana.

Sin embargo, una de las principales novedades fue la presencia de Luis Gabriel Rey. El defensor regresó a la institución tras concluir su préstamo con Puebla y después de participar como sparring de la Selección Mexicana durante la actual Copa del Mundo.

Rey buscará convencer al cuerpo técnico de Milito para ganarse un lugar en la alineación titular durante la próxima campaña. Su regreso amplía las opciones defensivas de un plantel que aún espera movimientos importantes en el mercado de fichajes.

Mientras tanto, los refuerzos Jordan Carrillo y Kevin Castañeda todavía no se integran a los trabajos. Ambos futbolistas tienen previsto arribar a Guadalajara en los próximos días para completar los exámenes médicos y físicos requeridos antes de firmar de manera oficial sus contratos con la institución.

Las negociaciones entre los jugadores y la directiva rojiblanca se encuentran prácticamente cerradas, por lo que se espera que sus incorporaciones se hagan oficiales durante la semana. Tanto Carrillo como Castañeda llegarían con acuerdos de larga duración, proyectados a cuatro años.

El inicio de la pretemporada también está marcado por varias ausencias. Cinco futbolistas del Guadalajara permanecen concentrados con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo y se incorporarán más adelante a la disciplina del club.

Se trata del guardameta Raúl Rangel, además de Luis Romo, Brian Gutiérrez, Armando González y Roberto Carlos Alvarado, quienes actualmente forman parte del combinado nacional.

Con parte de su plantel aún disperso entre compromisos internacionales y movimientos de mercado, Chivas comienza la construcción de un nuevo torneo en el que buscará dar el siguiente paso y mantenerse entre los contendientes de la Liga MX.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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