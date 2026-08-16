¡Zarpazo del ex de Tigres! Thauvin tumba al PSG y corona al Lens

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Fútbol Internacional
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    ¡Zarpazo del ex de Tigres! Thauvin tumba al PSG y corona al Lens
    Florian Thauvin celebró el tanto que permitió al Lens conquistar por primera vez el Trophée des Champions. FOTO: X

El conjunto Sang et Or resistió con 10 hombres durante casi una hora y terminó con el dominio parisino en la Supercopa de Francia

El regreso del futbol francés tuvo un héroe con pasado en la Liga MX. Florian Thauvin, exjugador de Tigres, marcó el gol con el que el RC Lens venció 1-0 al Paris Saint-Germain y conquistó el Trophée des Champions 2026, la Supercopa de Francia.

El PSG controló y amenazó a los siete minutos, cuando Robin Risser contuvo el disparo de Khvicha Kvaratskhelia. Lens respondió con intensidad, cerró espacios y atacó.

Esa valentía recibió premio al 32’: Matthieu Udol ensayó un remate defectuoso que terminó como asistencia y Thauvin apareció en el área para mandar la pelota a las redes y desatar la fiesta de los Sang et Or.

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La noche se complicó para el local. Kyllian Antonio vio la roja por una dura entrada sobre Maghnes Akliouche y dejó al Lens con 10 hombres.

El PSG estuvo cerca de aprovecharlo antes del descanso, pero Désiré Doué estrelló su disparo en el travesaño.

Dino Toppmöller recompuso a su equipo con Ruben Aguilar por Franjo Ivanovic y Lens se atrincheró sin renunciar al contragolpe.

Luis Enrique contestó al 59’ con un triple cambio: mandó a Ousmane Dembélé, Nuno Mendes y Fabián Ruiz para rescatar la final.

Entonces emergió Risser. El guardameta frustró un mano a mano de Mendes y rechazó los intentos de Doué.

Fabián Ruiz llegó a celebrar el empate al 76’, pero su anotación fue anulada por fuera de lugar; poco después, Dembélé desperdició una ocasión inmejorable dentro del área.

La desesperación consumió al campeón de la Ligue 1. Nuno Mendes fue expulsado al 86’ por un codazo sobre Michal Skoras y el duelo quedó 10 contra 10.

Lens sobrevivió a cinco minutos de compensación y levantó el primer Trophée des Champions de su historia.

El resultado acabó con las cuatro coronas consecutivas del PSG en la competencia.

Para Thauvin, quien sumó 38 partidos y ocho goles con Tigres entre 2021 y 2023, fue una revancha: pasó de una etapa gris en México a portar el gafete y decidir otra final con Lens, después de ser clave en la conquista de la Copa de Francia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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