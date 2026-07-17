¿A qué hora juega Santos contra Rayados? Dónde ver el debut de los Guerreros en el Apertura 2026

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    ¿A qué hora juega Santos contra Rayados? Dónde ver el debut de los Guerreros en el Apertura 2026
    Santos Laguna buscará repetir en el Estadio BBVA la victoria conseguida ante Rayados en su último enfrentamiento. FOTOS: INSTAGRAM/GEMINI

Guerreros y regiomontanos comienzan nuevos proyectos con Renato Paiva y Matías Almeyda, obligados a borrar un semestre marcado por la frustración

Santos Laguna abre el Apertura 2026 con una prueba exigente. Los Guerreros visitarán a Rayados de Monterrey mañana sábado 18 de julio, en un duelo que estrenará los proyectos de Renato Paiva y Matías Almeyda y obligará a ambos a reaccionar desde la Jornada 1.

El partido comenzará a las 7:05 de la noche, en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN, y ViX Premium.

¿Cómo llega Santos Laguna al Apertura 2026?

El conjunto lagunero terminó en el último lugar del Clausura 2026 con 12 puntos, pero cerró aquella campaña con una goleada 3-0 precisamente sobre Monterrey, el 26 de abril en el Estadio Corona.

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El antecedente alimenta la ilusión de un club que emprendió reconstrucción. Paiva recibió seis refuerzos: Felipe Sánchez, Franco Pardo, Mauricio Cuevas, Joshua Mancha, Diego González y Eduardo “Mudo” Aguirre.

Durante la preparación, Santos venció 2-0 al Annapolis Blues y 2-1 al New York Cosmos, antes de caer 1-0 frente al América de Cali. El técnico portugués pretende recuperar la solidez de un equipo que lleva cuatro torneos lejos de los puestos protagonistas.

“Tengo mucha convicción de que vamos a ser un equipo al que será muy difícil que le hagan goles”, afirmó Paiva, quien pidió paciencia mientras instala una propuesta con conceptos nuevos y ADN guerrero.

¿Cómo llega Rayados al debut de Matías Almeyda?

Monterrey también está obligado a recomponer el camino: fue decimotercero del Clausura con 18 unidades y quedó fuera de la Liguilla. Su pretemporada dejó dos triunfos, dos empates y una derrota; el tropiezo fue ante Sporting de Costa Rica.

Almeyda regresa al futbol mexicano con la encomienda de devolverle identidad y agresividad a La Pandilla. Diego Rossi es la principal alta y podría debutar como centro delantero, mientras Orbelín Pineda todavía no se incorpora. Sergio Canales dejó el club y Carlos Salcedo no estará disponible por acumulación de tarjetas.

“Me gustan los desafíos y no soy de poner excusas”, declaró el “Pelado” durante su presentación. El argentino reconoció que Rayados está en reconstrucción y advirtió que “la magia no existe”, aunque la exigencia en el Gigante de Acero demanda resultados inmediatos.

Posibles alineaciones de Rayados vs Santos

Rayados: Luis “Mochis” Cárdenas; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Jorge “Corcho” Rodríguez, Jesús “Tecatito” Corona; Luca Orellano, Diego Rossi y Lucas Ocampos. DT: Matías Almeyda.

Santos Laguna: Carlos Acevedo; Javier Abella, Franco Pardo, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría; Carlos Gruezo, Salvador Mariscal, Fran Villalba; Diego González, Ezequiel Bullaude y Lucas Di Yorio. DT: Renato Paiva.

El choque ofrece una revancha para Rayados y una oportunidad de credibilidad para Santos. Con dos técnicos debutantes y cuentas pendientes, el resultado puede marcar el tono de proyectos construidos para escapar de la frustración.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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