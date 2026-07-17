¿A qué hora juega Santos contra Rayados? Dónde ver el debut de los Guerreros en el Apertura 2026

Santos Laguna abre el Apertura 2026 con una prueba exigente. Los Guerreros visitarán a Rayados de Monterrey mañana sábado 18 de julio, en un duelo que estrenará los proyectos de Renato Paiva y Matías Almeyda y obligará a ambos a reaccionar desde la Jornada 1. El partido comenzará a las 7:05 de la noche, en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN, y ViX Premium. ¿Cómo llega Santos Laguna al Apertura 2026? El conjunto lagunero terminó en el último lugar del Clausura 2026 con 12 puntos, pero cerró aquella campaña con una goleada 3-0 precisamente sobre Monterrey, el 26 de abril en el Estadio Corona.

El antecedente alimenta la ilusión de un club que emprendió reconstrucción. Paiva recibió seis refuerzos: Felipe Sánchez, Franco Pardo, Mauricio Cuevas, Joshua Mancha, Diego González y Eduardo “Mudo” Aguirre. Durante la preparación, Santos venció 2-0 al Annapolis Blues y 2-1 al New York Cosmos, antes de caer 1-0 frente al América de Cali. El técnico portugués pretende recuperar la solidez de un equipo que lleva cuatro torneos lejos de los puestos protagonistas. “Tengo mucha convicción de que vamos a ser un equipo al que será muy difícil que le hagan goles”, afirmó Paiva, quien pidió paciencia mientras instala una propuesta con conceptos nuevos y ADN guerrero.

¿Cómo llega Rayados al debut de Matías Almeyda? Monterrey también está obligado a recomponer el camino: fue decimotercero del Clausura con 18 unidades y quedó fuera de la Liguilla. Su pretemporada dejó dos triunfos, dos empates y una derrota; el tropiezo fue ante Sporting de Costa Rica. Almeyda regresa al futbol mexicano con la encomienda de devolverle identidad y agresividad a La Pandilla. Diego Rossi es la principal alta y podría debutar como centro delantero, mientras Orbelín Pineda todavía no se incorpora. Sergio Canales dejó el club y Carlos Salcedo no estará disponible por acumulación de tarjetas. “Me gustan los desafíos y no soy de poner excusas”, declaró el “Pelado” durante su presentación. El argentino reconoció que Rayados está en reconstrucción y advirtió que “la magia no existe”, aunque la exigencia en el Gigante de Acero demanda resultados inmediatos.

Posibles alineaciones de Rayados vs Santos Rayados: Luis “Mochis” Cárdenas; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Jorge “Corcho” Rodríguez, Jesús “Tecatito” Corona; Luca Orellano, Diego Rossi y Lucas Ocampos. DT: Matías Almeyda. Santos Laguna: Carlos Acevedo; Javier Abella, Franco Pardo, Efraín Orona, Emmanuel Echeverría; Carlos Gruezo, Salvador Mariscal, Fran Villalba; Diego González, Ezequiel Bullaude y Lucas Di Yorio. DT: Renato Paiva. El choque ofrece una revancha para Rayados y una oportunidad de credibilidad para Santos. Con dos técnicos debutantes y cuentas pendientes, el resultado puede marcar el tono de proyectos construidos para escapar de la frustración.